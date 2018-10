Javier Fernández pide una "discriminación por países" para salvar las térmicas de carbón

Publicado 22/06/2018 12:23:23 CET

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha abogado este viernes por incluir una "discriminación por países" en el objetivo de la Unión Europea de que en 2030 la energía procedente de fuentes renovables suponga el 32 por ciento del total. Esta distinción serviría, a su juicio, para salvar la actividad de las centrales térmicas del carbón asturianas y españolas.

Al ser un objetivo común de la UE, ha explicado, hay países con termogeneración de carbón o gas que podrían no cumplir el objetivo sin que ello impidiese que fuese cumplido por el conjunto de la Unión. "Esa discriminación por países debería exigirse porque no partimos de la misma situación", ha añadido.

Fernández ha respondido en estos términos a la pregunta que el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, le ha trasladado durante el pleno de la Junta General. Sobre esta excepción que ha sugerido, Fernández ha señalado que tampoco Francia va a cumplir con este objetivo puesto que solo se genera el 13 por ciento de la energía a través de renovables en el país al contar con tecnología nuclear.

El dirigente autonómico ha abogado asimismo por "trasladar a la opinión pública" el debate de manera adecuada, para que tanto dentro de Asturias como fuera no se perciba que Asturias "quiere pasar por una aldea gala frente a la romanización". "Asturias ya pasó una reconversión en condiciones más difíciles que otros espacios carboneros de Europa", ha recordado, para después afirmar que la región no podría asumir una nueva reconversión. Lo que defiende el Gobierno asturiano, ha precisado, no es el pasado, sino un futuro para la industria asturiana y española.

Por su parte Llamazares ha criticado la posición de la ministra para la transición ecológica, Teresa Ribera respecto al cierre de las térmicas, afirmando que "nos han puesto en una situación excéntrica, que no tienen que ver con la realidad de la industria española".

"Tenemos razones suficientes para defender frente a la descarbonización express y frente a la muerte súbita del carbón, una verdadera transición que permita cumplir con los objetivos de París y al mismo tiempo hacerlo desde un sector industrial competitivo y con costes energéticos asumibles", ha señalado.

Por ello, ha pedido una "posición clara" para "frenar" el proceso de "descarbonización súbito" por las consecuencias que podría traer. Ha pedido a Fernández que lo haga tanto dentro como fuera de Asturias, y también hablando con sindicatos y empresarios. "La batalla no está perdida, no ha empezado bien pero creemos que Asturias tiene mucho que decir", ha incidido.