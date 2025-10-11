Javier Martínez Concheso gana por segunda vez el 'Florina Alías' con su traducción al asturiano de 'L'homme de choc'

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La traducción al asturiano de la novela 'L'homme de choc', del escritor francés Joseph Peyré, realizada por Javier Martínez Concheso y publicada por Ediciones Trabe, ha ganado la quinta edición del premio 'Florina Alías' a la mejor traducción al asturiano, dotado con 6.000 euros y concedido por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

El jurado ha destacado que el texto original "representa la visión externa, pero certera y cercana a la realidad, de un autor extranjero sobre un hecho histórico asturiano como la Revolución del 34". Asimismo, ha valorado "la vuelta a Asturias de una historia local convertida en historia universal, que hasta ahora no estaba disponible en ninguna lengua española".

En cuanto al texto asturiano, 'L'home de choque', destaca la "verosimilitud de los diálogos, la fluidez del texto y la capacidad de acercar los usos normativos a los patrimoniales de la llingua asturiana". La obra, escrita originalmente en francés, es una novela psicológica ambientada en la Revolución de 1934 y escrita poco después de tener lugar estos acontecimientos.

El jurado ha estado presidido por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, y compuesto por el ganador de la pasada edición, Daniel García Granda; la profesora de la Universidad de Oviedo Loreto Díaz; y los escritores José Luis Rendueles, Solinca Turbón y Javier Cayado. La filóloga Laura Marcos, de la Dirección General, ha ejercido como secretaria.

Javier Martínez Concheso (Sopelái, Laviana, 1970) es licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Oviedo y reside en Virazeil (Francia), donde ejerce como catedrático de Secundaria. Ha traducido textos de autores franceses y occitanos, y es autor de Pequeña antoloxía de la poesía occitana (2010) y L'entierru en Sabres, versión asturiana del poema de Bernat Manciet. En 2023 ya obtuvo este mismo galardón por su traducción de Candidu, o l'optimismu, de Voltaire.

El premio Florina Alías, creado en 2021, busca reconocer y promover la traducción al asturiano. Rinde homenaje a la poeta y narradora Florina Alías (Colloto/Cualloto, 1921-Gijón/Xixón, 1999), autora de títulos como Señaldaes del Sueve (1980) y Xente de casa (1974), considerada una referencia de la literatura asturiana de la posguerra.