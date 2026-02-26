La Jefa del Servicio de Atención a la Dependencia afirma que la Historia Social Única dio fallos de julio a octubre

La Jefa del Servicio de Atención a la Dependencia, Cristina Díez. - CAPTURA WEB JGPA.

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Jefa del Servicio de Atención a la Dependencia, Cristina Díez, ha explicado este jueves en la Junta General que desde el Servicio "no tuvieron ningún tipo de capacidad de decisión en la implantación de la Historia Social Única y el calendario de la misma". Así ha indicado que la herramienta dio fallos desde su puesta en marcha en el mes de julio a octubre de 2025.

Ha dicho además que no hubo formación para el personal del Servicio antes de implantar esta nueva herramienta. Díez ha manifestado que en este mes de febrero las valoraciones de dependencia iniciales pendientes de citación son 2.900 y de revisión, 1.420. Ha añadido que estos datos reflejan una recuperación progresiva de la actividad, que se refleja, además, en la nómina mensual, pasando a tener este mes 501 altas, cifra cercana a niveles antes de la implantación de la nueva aplicación, si bien todavía está muy condicionada por la estabilización del entorno tecnológico.

Ha explicado además que actualmente cuentan con un registro de 11.300 documentos y estiman que habrá unos 7.500 solicitudes. El resto, hasta esos 11.000, son documentaciones propias de los requerimientos y otro tipo de documentación que se ha realizado y que las personas registran para subsanar las solicitudes.

La compareciente ha dado cuenta en los problemas que en las tramitaciones generó la Historia Social Única y todo el trabajo que se ha hecho para hacer frente a los mismos. Ha manifestado que la implantación de esta herramienta no fue solicitada ni promovida por el Servicio de Atención a la Dependencia, tratándose de un proyecto corporativo cuya planificación, ejecución y seguimiento del mismo corresponde a la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial.

Así, ha explicado que desde el Servicio de Atención a la Dependencia estaban en un momento de mayor agilidad en junio, julio.

"No estábamos llegando a tramitar en las fechas que indica la norma, pero sí se puede ver en los gráficos que creo que tendrá que había un descenso en los tiempos significativos y que desde el servicio no se solicitó en ningún momento esta herramienta", dijo.

"El impacto que supuso la implantación fue un cambio total de la tendencia que estábamos llevando en la agilidad de la tramitación, expedientes acumulados y mucho más tiempo en la resolución", añadió.

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Díez ha explicado la organización del servicio. Ha indicado que el servicio gestiona más de 50.000 expedientes mediante una estructura jerárquica y funcional integrada en estos momentos por 151 profesionales, que está organizada en una jefatura de servicio, una jefatura de sección de prestaciones y una jefatura de sección, una sección de valoración y programas individuales de atención.

Además, a nivel funcional, existen ocho colaboraciones territoriales que, si bien no están integradas orgánicamente en la RPT del servicio, asumen la organización diaria del personal valorador y trabajadores sociales, así como el seguimiento operativo conforme a las necesidades y objetivos del sistema.

Ha indicado además que el sistema de dependencia en Asturias experimenta un incremento sostenido de solicitudes desde el año 2020, alcanzando su nivel más elevado en el 2024. Actualmente se reciben alrededor de 1.000 solicitudes mensuales.

Díez incidió en que este incremento evidenció la necesidad de reforzar los recursos humanos, solicitándose desde la Dirección General, durante los años 2024 y 2025, programas de refuerzo e incorporaciones progresivas de personal a la estructura del servicio.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Ya en fijación de posiciones, la diputada del PP, Beatriz Polledo, ha asegurado que la implantación de la herramienta "ha sido una auténtica chapuza" y "un escándalo en toda regla".

"No hubo implantación progresiva, ni pruebas suficientes, ni el respaldo técnico adecuado para corregir incidencias por la migración de datos y, por lo que vemos, se lanzó el sistema y después, pues nada, se intenta corregir sobre la marcha. Esto yo creo que es una forma de actuar temeraria en cualquier ámbito pero más en este", dijo Polledo.

En la misma línea la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha indicado que esta herramienta "fue todo un fracaso". "Es todo una vergüenza, algo que no funcionaba, porque ya no funcionaba, lo arreglan, y el resultado es el colapso, es que van a peor, por tanto, la responsabilidad sabemos bien de quién es, de todos, lo que es el Partido Socialista y todos sus socios", dijo la diputada de Vox.

El diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha indicado que lo que hay de fondo en todo lo ocurrido es un constante problema de planificación que ha llevado a una situación de "colapso".

Por su parte la diputada socialista, Ana Isabel González Cachero, ha indicado que el PSOE reconoce que hay un problema y por ello el Gobierno está trabajando para solucionarlo.