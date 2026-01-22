Jonás Fernández defiende acuerdo UE-Mercosur y niega riesgos sanitarios

Archivo - Jonás Fernández - JONÁS FERNÁNDEZ - Archivo

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado asturiano del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Jonás Fernández, defiende "sin fisuras" el tratado de la Unión Europea con Mercosur. Además, niega que el tratado implique menos controles sanitarios o que perjudique al sector primario.

Así lo asegura en un artículo titulado 'En defensa del acuerdo con Mercosur' difundido en el diario asturiano La Nueva España y recogido por Europa Press. La publicación se produce un día después de que el pleno del Parlamento Europeo acordase por una diferencia de apenas diez votos denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fernández, junto a compañeros de su grupo, forma parte del bloque que se posicionó en contra de llevar el tratado al Tribunal.

De todas formas, Fernández ha restado importancia a esa decisión impulsada por la 'extrema-derecha' y representantes de la 'verdadera izquierda'. A su juicio, solamente supondrá un aplazamiento en el marco de una "táctica dilatoria" que "no compromete la entrada en vigor del pacto comercial".

Al igual que en otros puntos de España, la pasada semana Oviedo fue escenario de una gran manifestación de profesionales del campo en contra del tratado de Mercosur.

Sin embargo, Fernández ha querido en su artículo desmontar los argumentos que se vienen dando relativos al sector primario en contra del acuerdo. De esta forma, el socialista ha negado que se vaya a abrir las puertas a productos que no respeten la normativa europea de calidad alimentaria. Es un argumento que ha tildado de "falsedad recurrente" y ha afirmado que la Unión Europea seguirá exigiendo el cumplimiento de todas las medidas fitosanitarias y sanitarias a cualquier importación. "No existe ni una sola línea que altere las actuales políticas de calidad y seguridad aliimentaria", ha indicado.

Es más, ha apuntado que los controles tanto en frontera como en los países de origen se incrementarán precisamente para que se cumpla lo acordado.

Fernández también ha salido al paso de quienes dicen que en los países del Mercosur los costes, incluidos los salariales, son menores y la competencia no es justa. En este punto, el eurodiputado ha recordado que en países del Mercosur como Brasil o Argentina los tipos de interés oficiales superna el 15 o 25 por ciento, mientras que el sector primario europeo disfruta de uan Política Agrícola Común (PAC) que complemanta sustancialmente sus rentas.

Ha puesto el ejemplo de la carne de vacuno. Jonás Fernández afirma que actualmente las importaciones de carne de Mercosuro suponen 200.000 toneladas al año, sujetas a distintos tipos de aranceles. "Pues bien, el acuerdo con Mercosur supone una cuota máxima de importaciones de 99.000 toneladas sujetas a un arancel del 7,5%", ha indicado. Existirá además un sistema de monitoreo de esos aranceles, no solo para el vacuno.

A los productores asturianos, Jonás Fernández lanza el mensaje de que la buena calidad de sus productos puede tener buena acogida en consumidores de esos países. Se ha referido, por ejemplo, a las empresas de sidra y vinos asturianos, que actualmente abonan un arancel superior al 35 por ciento. Con el tratado se reducirá muy sensiblemente.

Por último, ha dicho que el sector primario podrá aprovecharse de que con el tratado supondrá la llegada a España de productos como fertilizantes o piensos a un precio mucho mejor, aminorando los costes que tienen que afrontar los profesionales.

NO SÓLO ES EL SECTOR PRIMARIO

Jonás Fernández ha dicho que una de las razones por las que respalda el acuerdo con Mercosur es porque tiene muy en cuenta los intereses de Asturias.

En este punto, ha explicado que el tratado no solamente afecta al sector primario, sino que supondrá "oportunidades clave" en áreas industriales y de servicios para empresas asturianas. "El ahorro de costes arancelarios para los europeos suma 4.000 millones de euros anuales, facilitando el incremento de las exportaciones en torno al 60 por ciento, por un aumento de las importaciones algo superior al 10 por ciento", ha explicado. Ha explicado que el "desarme arancelario" afectará fundalmentalmente al sector de automóviles y componentes, maquinaria y equipo industrial, productos químicos o productos metálicos, relacionando esto con las empresas que en Asturias se dedican a ello.

Por último el eurodiputado asturiano ha insistido en la importancia geopolítica del acuerdo, indicando que supone facilitar el acceso de Europa a minerales y materias primas críticas. "No cejaremos en denunciar la infiltración de Vox en el debate público al servicio de enemigos de la democracia y de la paz, traidores a España y a los europeos, a sueldo de Trump y de Putin", ha rematado.