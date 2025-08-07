Jonás Fernández (PSOE) alerta del recorte "sustancial" para Asturias del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la CE

El eurodiputado asturiano por el PSOE, Jonás Fernández, en el centro, durante la celebración del Día de Europa en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

Augura que los países que no cumplan el Pacto de Migración responderán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado asturiano por el PSOE, Jonás Fernández, ha mostrado este jueves el rechazo de su partido a la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, al suponer un recorte "sustancial" de las políticas de cohesión, de la Política Agraria Común, de la pesquera.

A esto ha sumado que hay una renacionalización o una reducción del marco europeísta en el cual se desarrollan los programas de financiación porque hasta ahora, y hasta 2027, las comunidades autónomas tienen un margen "muy notable" en el diseño de sus marcos operativos, pero con la citada propuesta el poder se va a centralizar en las capitales, en los gobiernos nacionales.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en la celebración del Día de Europa en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Fernández ha apuntado que el Comité de las Regiones ha criticado "duramente", y de igual forma el Grupo Socialista. Ha señalado, no obstante, que se inicia la negociación en estos momentos y probablemente se prolongue unos dos años.

Por este motivo, ha confiado en que haya un margen que esperan aprovechar para minimizar algunos de los costes. El eurodiputado asturiano ha remarcado que es importante que los asturianos conozcan que el Grupo Socialista está en contra de esta propuesta que hace la Comisión, "dominada por otra parte por el Partido Popular Europeo", ha recalcado.

Por otro lado, se ha referido al acuerdo comercial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el presidente de EEUU, Donald Trump, que, según Fernández, eleva "sustancialmente los" aranceles.

Un acuerdo contra el que ha apuntado el Grupo Socialista ha expresado su "disconformidad absoluta", lo que, a su modo de ver, viene "de alguna manera a reconocer el poder de la fuerza, y que no tiene una respuesta contundente por parte de las propias instituciones europeas, que deben aprovechar esta situación para acelerar el proceso de integración y reducir los aranceles en la sombra que seguimos sufriendo en el mercado".

Fernández se ha referido, asimismo, al Plan del Acero, que sigue en desarrollo. Ligado a esta cuestión, ha destacado el anuncio de inversiones de ArcelorMittal en su planta de Avilés, lo que ha visto como un paso "sustancial y necesario" para desbloquear las de la planta DRI en su factoría de Gijón. "Esto avanza, no tan rápido como nos gustaría, pero avanza en la buena dirección", ha resaltado.

En otro orden de temas, ha querido hacer mención, también, a la situación en Gaza, a lo que ha señalado que el Grupo Socialista, con el apoyo de los verdes y de Izquierda Unida, en el Parlamento Europeo, han solicitado ya paralizar el acuerdo de asociación con Israel, expulsar a este país de programas europeos, imponerle un embargo de armas y aprobar una serie de sanciones sobre personas concretas del Gobierno de Israel, entre ellas su presidente y otros ministros que, a su juicio, "están liderando el genocidio en Gaza".

Ha llamado la atención, en este sentido, en que el PP no ha querido apoyar esta reclamación. Fernández ha remarcado que es importante que los asturianos sean "plenamente conscientes" del equilibrio de fuerzas políticas que hay en el Parlamento Europeo en estos momentos, donde el Partido Popular y la extrema derecha, que suma casi un 30 por ciento, están colaborando, "de tal manera que el consenso pre-europeo clásico entre populares, liberales, verdes y socialistas, pues está pasando por momentos difíciles", ha advertido.

PACTO MIGRATORIO

Preguntado sobre si la Unión Europea debería dar una respuesta más unitaria ante el problema migratorio, ha reconocido que si bien al final de la Legislatura pasada se aprobó el Pacto de Migración y Asilo, que es un compromiso por el cual los países europeos se comprometen a repartir o a asumir solidariamente la gestión tras la llegada de refugiados y de inmigrantes, no se está cumpliendo.

Según el eurodiputado, varios países han decidido no aplicar este marco legal y la Comisión, "más pronto que tarde, tendrá que llevar a esos estados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha aventurado.