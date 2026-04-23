Jornada sobre el eclipse solar en Lastres: las claves, explicadas por expertos

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), entidad dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, y la Federación Asturiana de Concejos (FACC), en colaboración con el Ayuntamiento de Colunga, han celebrado este jueves una jornada divulgativa para acercar a la ciudadanía el conocimiento científico en torno a los eclipses solares y su impacto en distintos ámbitos. A esta jornada han asistido 50 personas.

La jornada, que ha tenido un formato de mesa redonda, ha sido presentada y moderada por la directora de la FICYT, Mercedes Díaz Somoano y ha contado con la participación de especialistas de distintos ámbitos, de la misma forma que se celebró un primer encuentro el pasado jueves 16 de abril en Navia para explicar las claves del eclipse solar que se podrá ver desde Asturias el próximo 12 de agosto de 2026.

WEB Y CONCURSO ECLIPSE

Además de la organización de esta jornada, se ha lanzado una página web sobre el eclipse en la que se informa a la ciudadanía con contenidos diversos sobre los eclipses, por ejemplo, un mapa interactivo por concejos en el que se podrá consultar la hora y la duración del fenómeno astronómico.

En dicho portal se encuentran también las bases del concurso de fotografía sobre el eclipse. Son cuatro las categorías a las que se puede optar y desde FICYT se anima a los ciudadanos a participar. Las bases están publicadas en la web del eclipse.

Estas actividades se enmarcan en el plan de acción de la UCC+i de la FICYT, con el fin de fomentar la cultura científica y preparar a la población ante fenómenos de gran interés como el eclipse solar previsto para el atardecer del próximo 12 de agosto, así como en el programa de actividades de la Red de Concejos con Ciencia.

Desde el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad de Asturias (IMIB), Alicia Herrador ha analizado la influencia de estos fenómenos en la fauna y los ecosistemas y ha hecho hincapié en la importancia de estas acciones divulgativas sobre el eclipse solar, ya que ayudan a entender y prepararse para este fenómeno. Además, han explicado que un eclipse solar puede provocar una gran variabilidad de respuestas en animales, desde ninguna reacción hasta una interrupción total de su actividad, aunque los efectos son temporales durante un plazo corto y estudiar estas reacciones podría aportar mucha información sobre los mecanismos que regulan el comportamiento y la fisiología de los animales".

Santiago Izquierdo, presidente de la Asociación Astronómica OMEGA, ha abordado la ciencia de los eclipses solares y ha recordado que "hace más de tres generaciones que en la Península Ibérica no se puede contemplar uno de los espectáculos más grandes de la naturaleza, como lo es un eclipse total de sol", lo que añade importancia a la divulgación científica del acontecimiento.

Por su parte, el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de España (CNOO) ha lanzado una campaña de alerta sanitaria desde la que se dan recomendaciones para la observación segura y prevenir así lesiones oculares graves derivadas de la observación directa del fenómeno sin la protección adecuada.

En este sentido, María José Prado Diaz, presidenta del CNOO en Asturias, ha advertido que "mirar al sol sin filtros certificados puede provocar, entre otros daños, retinopatía solar, una lesión irreversible en la mácula (la zona central de la retina) causada por la radiación infrarroja tipo A (IR-A), que quema el tejido retiniano sin producir dolor. Los síntomas, como pérdida de visión central o aparición de un punto ciego, suelen manifestarse horas después, cuando el daño ya es irreversible".

Pablo López Gómez, en representación del grupo de investigación LLABOR-SocialLANDScapes de la Universidad de Oviedo, ha tratado la relación entre eclipses, el ser humano y las sociedades a lo largo de la historia. En concreto, ha asegurado que el eclipse es "un momento privilegiado para fomentar una cultura científica común y reflexionar sobre nuestra relación histórica con el cielo, pues a lo largo de los años han cambiado las sociedades que los han contemplado e interpretado".

Por su parte, la directora de la FICYT, Mercedes Díaz Somoano, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas de divulgación científica dirigidas a la ciudadanía y ha resaltado que con jornadas como esta se busca "acercar el conocimiento científico a la sociedad de una forma accesible y rigurosa, poniendo en valor la ciencia que hay detrás de fenómenos como los eclipses solares y su impacto en distintos ámbitos de la vida cotidiana". Además, ha incidido en que "la respuesta del público demuestra el interés creciente por la cultura científica".

Durante la jornada, las personas asistentes han recibido materiales informativos, incluyendo trípticos explicativos y gafas homologadas para la observación segura del eclipse.