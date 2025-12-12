José Ángel García (ASPA): "El Sepepa trabaja para que quienes se formen hoy tengan una carrera estable a largo plazo"

José Ángel García Menéndez, responsable de Formación de la Asociación del Automóvil del Principado (Aspa). - ASPA

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miembro del comité ejecutivo y responsable de Formación de ASPA, la asociación que agrupa a los talleres de reparación de vehículos de Asturias, José Ángel García Menéndez repasa en esta entrevista la situación de uno de los sectores de actividad radiografiados este año por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa).

El sector también aparece en la campaña publicitaria 'Funciona gracias a mí'. Con ella, el Sepepa quiere llamar la atención sobre actividades y oficios donde quedan puestos sin cubrir porque las necesidades de personal de las empresas superan el ritmo de incorporación de nuevos trabajadores. Es un momento de cambio en los talleres, de relevo generacional y de innovaciones tecnológicas. Pero es también una época de oportunidades. Hay puestos de trabajo disponibles y, con la formación adecuada, mucho futuro laboral en el sector.

-Para empezar, un poco de contexto. ¿Cómo describiría la situación actual de su sector en Asturias? ¿Ofrece buenas perspectivas de futuro? El sector mantiene una actividad constante y un ritmo de trabajo sostenido. Además, los talleres asturianos nos trasladan que prevén continuidad en la carga de trabajo, lo que refuerza la idea de que la automoción sigue siendo un ámbito con posibilidades reales para quienes quieran iniciar una carrera profesional.

-¿Hay puestos de trabajo sin cubrir? Sí. La tecnología del vehículo avanza muy rápido y, como consecuencia, las empresas necesitan perfiles que dominen estos nuevos sistemas. El empleo existe; lo que falta, en muchos casos, es la preparación adecuada para ocupar esos puestos.

-¿Qué tipos de oficio garantizan la inserción laboral en su sector? El sector de la automoción se articula en tres áreas: mecánica, carrocería y pintura. Y lo cierto es que en cualquiera de ellas hay demanda suficiente, de modo que quien se forma en alguna de estas especialidades accede al empleo con bastante rapidez.

-¿Qué formación le recomendaría a una persona interesada en comenzar una carrera en su sector? La Formación Profesional en automoción es la mejor opción. Permite elegir entre distintas especialidades y ofrece la base necesaria para empezar a trabajar en un taller. A partir de ahí, la experiencia ayuda a seguir creciendo.

-¿Hasta dónde puede conducir una carrera con el paso de los años? La carrera puede avanzar mucho si la persona continúa formándose. La diagnosis, la electrónica y las tecnologías híbridas y eléctricas abren nuevas vías de especialización, y las veinte medidas presentadas por la confederación española de talleres, CETRAA, este año van precisamente en esa dirección, reforzando la idea de que la actualización continua es clave para crecer dentro del sector.

-¿Por qué es importante su sector? ¿Qué aporta al funcionamiento de la sociedad y la economía? Porque garantiza la movilidad diaria de la región. Las tendencias analizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal en 2024 reflejan que la reparación del vehículo mantiene un peso estable en la economía y sostiene la actividad de empresas y servicios.

-¿Ofrece oportunidades para todo el mundo? ¿Pueden las mujeres, los jóvenes o los parados de larga duración incorporarse con facilidad? Sí, y cada vez más. Las personas que se forman encuentran empleo con rapidez y todos los días vemos a más mujeres incorporándose al sector. Además, la colaboración que mantenemos con el Sepepa facilita que perfiles muy distintos accedan tanto a la formación como a las bolsas de empleo, lo que abre la puerta a quienes buscan una segunda oportunidad profesional.

-¿Qué cambios se han hecho en los últimos tiempos (ya sean en los salarios o en las condiciones laborales y de jornada) para hacer más atractivo su sector o mejorar la conciliación laboral y familiar? En los últimos años el convenio sectorial ha mejorado la jornada y las condiciones laborales, y eso ha dado más estabilidad al trabajo en los talleres. Gracias a estos avances, el sector resulta hoy más atractivo para quienes quieren desarrollar aquí su carrera profesional.

-¿Por qué cree que las empresas no acaban de encontrar los trabajadores que necesitan? Las empresas tienen dificultades porque el vehículo ha cambiado mucho en muy poco tiempo. El estudio estatal El ajuste de la oferta y la demanda de empleo 2025 señala que una de las claves del desajuste está en la falta de perfiles con la preparación que exige esta nueva tecnología, y eso explica por qué, aun habiendo empleo, no siempre se encuentran los candidatos adecuados.

-Se habla mucho del impacto de la inteligencia artificial y de las nuevas maneras de organizar el trabajo. ¿Cómo concibe el empleo en su sector a diez o quince años vista? Todo indica que los talleres serán más tecnológicos y especializados, aunque seguirán necesitando profesionales cualificados. La diagnosis electrónica, los sistemas avanzados y la conectividad tendrán un peso creciente, y por eso será importante seguir trabajando con el Sepepa para que la formación se adapte a estos nuevos perfiles. Aun con los cambios que llegan, el criterio técnico seguirá siendo esencial, de modo que quienes se formen hoy podrán desarrollar una carrera estable a largo plazo.