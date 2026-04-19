José Armas 'El Ilusionista' lleva a Pola de Lena su nuevo show con retos mentales

Archivo - José Armas El Ilusionista - LA LABORAL - Archivo

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ilusionista José Armas presentará su nuevo espectáculo este domingo 19 de abril en el Teatro Vital Aza de Pola de Lena. El espectáculo está previsto para las 19.00 horas, dentro de una gira que recorrerá en los próximos meses distintas localidades de España, entre ellas Palencia, Zaragoza, Burgos, Asturias, León o Teruel.

El artista, conocido como 'El Ilusionista', ha actuado ante cientos de miles de espectadores y ha llevado sus espectáculos a ciudades internacionales como París, Bruselas, Madrid o Lisboa, además de participar en programas de televisión.

Sus propuestas escénicas combinan una cuidada puesta en escena con elegancia artística y humor, ofreciendo un recorrido por distintas disciplinas del ilusionismo, desde la magia clásica hasta la más contemporánea.

El espectáculo incluye ilusiones con apariciones y desapariciones, levitaciones, escapismo o números de riesgo, junto a disciplinas como la cartomagia, el mentalismo o las predicciones, además de efectos con fuego.

En esta nueva propuesta, José Armas incorporará también retos mentales y números participativos con el público, que tendrá un papel protagonista durante la función, junto a efectos de gran formato como los vistos en grandes producciones televisivas.