Jové (Vox) acusa al Gobierno asturiano de "vivir en una realidad paralela centrada en la llingua"

El diputado de Vox Asturias Javier Jové. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Javier Jové, ha acusado este miércoles al Gobierno de "vivir en una realidad paralela", centrado en "imponer la llingua y alimentar debates identitarios" mientras, ha dicho, "los asturianos están preocupados por la vivienda, el empleo, la fiscalidad abusiva y la calidad de los servicios públicos".

En una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Portavoces de este miércoles, Jové ha cargado contra la Estrategia Lingüística 2026-2030 presetada por el Ejecutivo autonómico y la ha calificado de "plan para imponer la llingua a toda costa". Entre las iniciativas cuestionadas ha citado "la entrega de manuales bilingües a turistas, la creación de un sello específico para centros con mayor matrícula en llingua y la exigencia de formación lingüística a determinados profesionales". "Mientras se niegan sellos de excelencia por resultados académicos, se premia la matrícula en llingua. Hemos perdido el norte", ha lamentado.

El parlamentario ha puesto en duda también el coste económico de las políticas lingüísticas, señalando que ya se destinan "alrededor de 60 millones de euros" a estas actuaciones. "Ese dinero no va a sanidad, ni a educación, ni a infraestructuras, ni a la prevención de argayos. Va a cebar una estructura ideológica que no responde a las prioridades reales de la sociedad", ha criticado.