Jové (Vox) critica el "ridículo" del Gobierno asturiano por impulsar leyes que van contra la normativa

Javier Jové, mostrando el informe del Ministerio - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Javier Jové ha criticado este martes el "ridículo" del Gobierno asturiano por impulsar leyes que van contra la normativa estatal y europea. En una rueda de prensa ofrecida en la Junta General, Jové ha mostrado un informe "totalmente demoledor" del Ministerio de Economía y Hacienda en contra del proyecto de ley de Consumidores y Usuarios del Principado. El documento, de fecha de mediados de marzo, cuestionaría la legalidad y la constitucionalidad de la norma asturiana.

Según ha afirmado Jové, esta situación ha llevado a los Servicios Jurídicos de la Junta General del Principado de Asturias a paralizar la tramitación de la ley. Incluso después de que se haya debatido en la Junta General una enmienda a la totalidad.

La situación, ha revelado el diputado de Vox, ha propiciado además que en la última reunión de la Junta de Portavoces se haya acordado que la fase de consulta de las normas a la Comisión europea se hagan antes de la aprobación del proyecto de ley.

"Esto no muy serio no es es un cachondeo, es un pitorreo cualquier profesional del mundo, vamos... se descojona", ha dicho Jové, en relación a la norma. Además, ha dicho que la mencionada norma no es el único caso y que también ocurrió algo parecido con la ley que pretendía limitar las bebidas energéticas en Asturias.

El informe de la Subdirección General de Consumo del Ministerio de Economía señala que en el caso de la norma de consumo se vulneraría tanto el derecho comunitario como la legislación nacional. Jové ha señalado que el documento concluye que la norma "debe ser evaluada desfavorablemente a efectos jurídicos" por invadir competencias estatales y presentar defectos de inconstitucionalidad.

El parlamentario ha asegurado que este informe "da un revolcón brutal a la ley de consumo" al impugnar específicamente siete artículos que interfieren en la unidad de mercado y la libre determinación de precios.

Jové ha criticado con dureza al consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, a quien ha acusado de centrar su gestión en el "énfasis por seguir multando y sancionando" a través de un régimen inspector que ahora es cuestionado.

El diputado ha recordado que el informe invalida artículos relativos a infracciones porque "entran en conflicto con la legislación nacional" y actúan, en la práctica, como un "mecanismo de control de precios encubierto".

Asimismo, el representante de Vox ha lamentado que el Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón actúe con "falta de profesionalidad" y ha calificado a los responsables de la redacción legislativa como "analfabetos legislativos" que generan inseguridad jurídica. Jové ha incidido en que el uso de "conceptos jurídicos indeterminados" en la ley puede producir una subjetividad administrativa inaceptable, ya que en materia de consumo las definiciones "tienen que ser concretas, exactas".

Por último, el diputado ha celebrado que la Junta de Portavoces haya acordado que, a partir de ahora, la notificación a la Comisión Europea se realice "antes de la aprobación de los anteproyectos" para evitar nuevas paralizaciones. Jové ha insistido en que es necesario actuar con "prudencia y rigor jurídico" para no someter a las instituciones asturianas al "sonrojo" de ver cómo sus iniciativas legislativas son frenadas por incumplir el ordenamiento superior.