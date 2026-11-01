El Jovellanos programa a José Sacristán, Paloma San Basilio, Álex Ubago y cuatro estrenos asturianos para 2027

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OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Jovellanos plantea para el primer semestre de 2027 una programación con 60 espectáculos que reunirá a figuras de la escena nacional, danza y circo internacional, música de distintos estilos y cuatro estrenos absolutos de creación asturiana. La propuesta incluye nombres como José Sacristán, Carlos Hipólito, Malena Alterio, María Adánez, Álex Ubago y Paloma San Basilio.

Entre las obras teatrales figuran 'El hijo de la cómica', con José Sacristán; 'Largo viaje hacia la noche', con Carlos Hipólito; 'La vida extraordinaria', protagonizada por Malena Alterio y Carmen Ruiz, y 'Panorama desde el puente', con María Adánez. También se incorporan 'Gola', con Oriol Pla, Premio Nacional de Teatro 2026, y 'Diálogos', del Centro Dramático Nacional, inspirada en la obra de Federico García Lorca.

La danza contará con la presencia de la Martha Graham Dance Company, además de propuestas como 'Creaviva', de Rafaela Carrasco, y 'Una brillante imperfección', de Vero Cendoya. En música destacan los conciertos de Álex Ubago y Rocío Márquez, así como 'Dulcinea', con Paloma San Basilio, junto a las actuaciones de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

La programación incluye cuatro estrenos asturianos: 'Cyrán. Los carreros de la Tenrura', de Producciones Nun Tris, en asturiano; 'La vida después de ti', de Mario Viñuela y La habitación con una cama; 'Toda una vida', de Higiénico Papel Teatro, y 'El portal de las amapolas', de DeCarmela y M202Films. La propuesta deberá ser valorada por el Consejo de Administración de Divertia el próximo 4 de noviembre y se presentará oficialmente el día 26 de ese mes.