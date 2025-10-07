Un joven de 19 años acepta 2 años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una niña de 14

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años aceptó este martes una condena de 2 años de prisión, alejamiento, libertad vigilada e inhabilitación para trabajar con menores de edad por un delito de agresión sexual por mantener relaciones --consentidas-- con una niña de 14, en el municipio de Corvera. La vista oral estaba señalada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El procesado, de 19 años, reconoció que, tal y como sostenía la Fiscalía del Principado de Asturias, el 25 de noviembre de 2021 mantuvo relaciones sexuales con la menor, de 14 años, en una localidad del municipio de Corvera.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de agresión sexual a menores de 16 años. Tras reconocer los hechos, el procesado aceptó una condena de 2 años prisión; inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; inhabilitación especial para el desempeño de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante 7 años; libertad vigilada durante 5 años; y prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio o lugar de estudios a menos de 100 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 3 años.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la víctima con 4.000 euros, más los intereses legales correspondientes.