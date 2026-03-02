Los jóvenes asturianos prefieren emprender a trabajar en una empresa, según un informe de Abanca y Praxis MMT

Jóvenes - YOUNG BUSINESS TALENTS

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes asturianos de entre 15 y 21 años, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por Abanca y Praxis MMT.

Según el estudio, el 45,5% de los jóvenes asturianos quiere emprender y crear su propia empresa, frente a un 9,1% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 4,5% optaría por ser funcionario y un 40,9% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

Son datos que se sitúan por encima de la media arrojada a nivel nacional donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente. Los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos", ha dicho el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', Nuño Nogués.

Entre las razones por las que los jóvenes de Asturias eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es para dedicarse a aquello que realmente les gusta (50%), ser su propio jefe (20%), porque tienen emprendedores en su entorno (20%) y para disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (10%).

No obstante, son conscientes de la dificultad: el 80% considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil, y en cuanto a sus sectores preferidos para emprender están los relacionados con el comercio, la economía colaborativa y el sector tecnológico. Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: que les ofrecieran estabilidad en el empleo (63,6%) poder tener un salario más alto (50%), que hubiera un ambiente de trabajo agradable (50%), y poder ir ascendiendo de categoría, así como que tenga oportunidades de viajar (ambas elegidas por el 27,3%).

Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas". "Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", añade el director del informe.

La Generación Z asturiana se muestra pesimista con el futuro laboral. El 40,9% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años; el 31,8% piensa que la situación seguirá igual y un 27,3% opina que el empleo irá mejor. Unos datos ligeramente por debajo de la media nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, prácticamente la mayoría (90,9%) de los jóvenes asturianos confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", añade Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo destacan: tener un buen expediente académico (63,6%), nivel de idiomas alto (54,5%), seguido de la experiencia; el interés y las ganas de trabajar y el tipo de carrera que hayas estudiado (las tres últimas opciones con un 40,9%).

MOVILIDAD

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 63,6% de los alumnos asturianos encuestados lo tiene claro y emigraría. A nivel nacional, el dato es ligeramente superior, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo "pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran", observa el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Entre las razones por las que los jóvenes de Asturias se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (42,9%), seguida de tener un mejor salario (28,6%), por la falta de oportunidades en España (21,4%) y para aprender idiomas (7,1%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (50%), Reino Unido (14,3%) e Italia (14,3%).

Según los datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', el 50% de los asturianos cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato ligeramente por debajo de la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años. El 63,6% de los alumnos encuestados considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.

Respecto a la relación de los jóvenes asturianos y sus compañeros de clase con los profesores, el 86,4% opina que los docentes están bien tratados, mientras que el 9,1% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y solo un 4,5% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

Estudiar una carrera es la opción preferida por los estudiantes asturianos (95,5%) para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional; y tan solo un 4,5% declara que abandonará los estudios para incorporarse al mercado laboral.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son: la vocación, elegirían la que le guste (86%), la que tenga mayores salidas profesionales (71%), y la que consideren que podrá ganar más dinero (29%). Las carreras que más interés les despiertan son: Empresas/Economía (33,3%), Medicina/Salud (23,8%) y Psicología/Sociología (23,8%).

El objetivo del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' es conocer las actitudes y puntos de vista que tienen los alumnos españoles para poder tenerlas en cuenta de cara a abordar las necesidades educativas y las posibilidades de potenciar vocaciones emprendedoras. El trabajo de campo ha sido realizado entre los meses de septiembre y noviembre de 2025 a un total de 11.117 estudiantes de 3º y 4º de la ESO; 1º y 2º de Bachillerato; y los ciclos básico, medio y superior de formación profesional, que se han inscrito para participar en la XIV edición de la competición educativa Young Business Talents.