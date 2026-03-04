Las jóvenes que denunciaron a cuatro portugueses de agresión sexual grupal recurrirán en casación su absolución

Archivo - Palacio de Justicia Gijón. Juzgados. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las dos jóvenes que habían denunciado a cuatro jóvenes portugueses por una agresión sexual grupal en un piso turístico en Gijón, en 2021, han anunciado la presentación de recurso de casación contra la desestimación de los recursos de apelación presentados en contra de la sentencia absolutoria.

Cabe recordar que las dos acusaciones habían interpuesto sendos recursos contra el fallo judicial de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón, y que recientemente fueron desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Entre otras cuestiones, la sentencia del Tribunal dictaminaba que no se había acreditado "suficientemente" la ausencia de consentimiento de las recurrentes en las relaciones que mantuvieron con los apelados, "dando preferencia al principio de presunción de inocencia constitucionalmente protegido".

En cuanto al vídeo aportado como prueba, el TSJA, en su sentencia, había concluido que "no se atisban indicios de fuerza, violencia u oposición a lo que allí había ocurrido, y efectivamente el visionado del vídeo proporciona imágenes claramente incompatibles con una situación de oposición por parte de las víctimas, siendo por el contrario concordantes y compatibles con un comportamiento de aceptación".