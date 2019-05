Juan Vázquez (Cs) resalta sus coincidencias con la FADE para impulsar el dinamismo económico y la innovación

Publicado 22/05/2019 14:24:31 CET

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Principado, Juan Vázquez, ha resaltado este miércoles sus coincidencias con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para impulsar el dinamismo económico y la innovación en Asturias.

En declaraciones a los medios antes de mantener un encuentro con el presidente de la patronal, Belarmino Feito, el candidato de Ciudadanos ha remarcado la necesidad de poner en marcha una batería de medidas que permitan crear "un ecosistema favorable" al funcionamiento de la empresa en dos segmentos: las pymes y la gran industria asturiana.

Al respecto, Vázquez señala la importancia de complementar la gestión de la administración con la colaboración de muchos agentes económicos y sociales, siendo FADE "uno principal". "Compartimos plenamente esa inquietud por el futuro del dinamismo económico de Asturias", ha aseverado.

Además, el candidato de Ciudadanos ha aprovechado para apuntar que los que han llevado a Asturias a su situación actual "no son los mejores" para sacar a la comunidad de ella. "Si las políticas no han funcionado hay que probar otras cosas, y hay que hacerlo con programas solventes que no ofrecen soluciones milagrosas ni recetas maravillosas sino trabajo, organización, solvencia y una batería amplia de políticas que deberían marcar la agenda de Asturias en los próximos cuatro años", ha añadido, apostando por "activar" los recursos "durmientes" del Principado.

Por su parte, Feito ha trasladado a Ciudadanos la demanda de las empresas asturianas para disponer de un "marco estable" en el que puedan desarrollar su actividad de forma "competitiva". Así, pide abordar la fiscalidad y también el proceso de transición ecológica.

"Si hay muchas empresas, las empresas crecen y van bien, Asturias va bien", ha reiterado el presidente de la patronal, vinculando el desarrollo empresarial con la creación de empleo y riqueza.