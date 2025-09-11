El Jubileo de la Santa Cruz, 'La Perdonanza', comienza este domingo en la Catedral de Oviedo

Archivo - Cruz de la victoria en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, conocida como la 'Perdonanza', dará comienzo este domingo 14 de septiembre en la Catedral de Oviedo y se extenderá hasta el domingo 21, festividad de San Mateo. Durante esta semana, los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria siguiendo las condiciones establecidas por la Iglesia: confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa, el Padrenuestro y el Credo.

Este año, el Jubileo se celebra bajo el lema 'La cruz, fuente de esperanza', en consonancia con el Año Jubilar de la Esperanza 2025 convocado por el Papa Francisco. Las eucaristías jubilares se celebrarán cada día a las 18.30 horas en la nave central del templo, precedidas desde las 17.30 por el Sacramento de la Penitencia. En todas las celebraciones se expondrá la histórica Cruz de los Ángeles (siglo IX), custodiada en la Cámara Santa.

El día 21, festividad de San Mateo, está prevista una eucaristía solemne a las 12 del mediodía presidida por el Deán, Benito Gallego. Como es tradicional, al finalizar las celebraciones de los días 14 y 21 se mostrará el Santo Sudario frente al altar mayor para la veneración de los fieles; además, durante todo el Jubileo, el Sudario permanecerá descubierto en la Cámara Santa para su contemplación.

Las banderas de la 'Perdonanza' volverán a ondear en la torre de la Catedral, siendo colocadas este viernes, 12 de septiembre, a las 9.30 horas, por el ovetense Joaquín Álvarez Sánchez, Guía de Montaña. Cada jornada contará con un tema específico de predicación sobre la Cruz, a cargo de distintos sacerdotes, abordando desde la redención y el perdón hasta la esperanza y la transformación personal y social.