Juguetes históricos españoles llegan al Museo de Bellas Artes de Asturias en su nueva exposición

La directora del Museo de Bellas Artes de Astrias, María Lopez, presenta la nueva edición de la Obra Invitada: Piezas maestras del juguete español, 1890-1930. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias ha inaugurado este jueves su nueva obra invitada, titulada 'Piezas maestras del juguete español, 1890-1930', que reúne cinco juguetes históricos procedentes de la colección asturiana Quiroga-Monte. La exposición podrá visitarse hasta el 15 de febrero y contará con talleres y visitas guiadas durante el mes de enero.

Según la directora del museo, María López, esta muestra permite "demostrar lo que es el Museo de Bellas Artes a través de un juguete, un juguete que representa que la escultura, la pintura y que las artes en realidad no están repartidas por género". En su opinión, la iniciativa llega en un momento del año propicio: las puertas de la navidad.

Estos cinco juguetes son la reproducción del primer tranvía eléctrico en España, que funcionó en Madrid y Barcelona entre 1898 y 1899; el mayor tiovivo fabricado en España a finales del siglo XIX; un carruaje Berlina pintado a mano en 1905; un exclusivo auto cupé eléctrico de los años veinte y una motocicleta con sidecar y payaso de los años treinta.

Estas piezas se exponen con el complemento de un Rey Mago de la década de 1950, hecho de cartón piedra policromado, que sostiene un "buzón real" donde niños y niñas de varias generaciones depositaron sus cartas con las peticiones de regalos.

"LA EDAD DE ORO DEL JUGUETE ESPAÑOL"

El comisario de la exposición, Gabino Busto, ha explicado que los juguetes seleccionados representan la producción de los cinco grandes fabricantes españoles de la época: Eusebio Roca Farriols, Jorge Rais, Luis Moreno, los hermanos Payá y Rico S.A.

"Es un montaje pequeño pero muy intenso, con unas piezas que resumen perfectamente lo que conocemos como la edad de oro del juguete español, que va desde el final del siglo XIX hasta 1930, justo antes de la Guerra Civil", ha comentado.

Busto ha calificado la colección como "muy especial y muy bien seleccionada" y ha señalado que los objetos permiten revivir la memoria de la infancia: "El juguete es un talismán que nos transporta de una manera muy eficaz hacia el pasado".

Durante la presentación, Busto ha adelantado que en enero se organizarán actividades educativas en torno a la exposición, como visitas comentadas y talleres.

Por su parte, José Antonio Quiroga, coleccionista de las piezas ha agradecido al museo su disposición para acoger los juguetes y ha destacado su valor artístico e histórico. En su opinión, estas cinco piezas representan a los fabricantes españoles "más prestigiosos de la época".

Quiroga ha explicado que los juguetes muestran distintos materiales y técnicas, desde la hojalata pintada a mano hasta mecanismos eléctricos y de resorte.

Por último, el director general de Política Lingüística del Principado de Asturias, Antón García, ha felicitado a López por su incorporación al museo y ha celebrado la oportunidad de acercar esta colección a los visitantes: "Es una suerte que las piezas estén cerradas en una vitrina, porque lo que nos apetece es dar al manubrio, tocar, jugar y ver cómo suena esa corneta", ha bromeado.