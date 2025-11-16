El juicio contra el acusado de provocar un incendio en el monte Naranco de Oviedo en 2023 se celebra este lunes

Archivo - El Monte Naranco, en Oviedo, tras el incendio que sufrió el 31 de marzo de 2023. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes arranca en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el juicio por el incendio forestal que en 2023 arrasó 99 hectáreas del Monte Naranco, en Oviedo. Un fuego que obligó a evacuar a numerosas personas y causó la muerte de animales. El acusado es un vecino de Llanera, de 47 años, que lleva 21 meses en prisión preventiva.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 13 años de prisión, multa y el pago de las correspondientes indemnizaciones para el acusado de provocar en el fuego que obligó a evacuar a numerosas personas y causó la muerte de animales y daños en multitud de viviendas e instalaciones. Se trata de la mayor petición de condena realizada por el Ministerio Fiscal en Asturias por un delito de incendio forestal, al entender que se puso en peligro la vida o la integridad de los vecinos de la zona.

Según el relato de Fiscalía, sobre las 01.00 horas del día 31 de marzo de 2023 el acusado, al volante de una furgoneta blanca, modelo Renault Traffic, alquilada, se dirigió al monte Naranco, en Oviedo, donde, con la intención de provocar un incendio, aplicó una fuente de calor directa, con un mechero o similar, en al menos dos zonas de matorral en las proximidades de la carretera, en un punto cercano al restaurante Buenos Aires.

Dadas las condiciones de esa madrugada, que situaron el nivel de riesgo en 5 (extremo), el fuego se propagó sobre un total de 99 hectáreas afectando, en un 50 %, a masa arbolada de eucalipto, en un 10 % a masa arbolada de otras especies (roble pedunculado, castaño, abedul, haya, avellano, fresno) y en un 40 % a monte bajo, compuesto principalmente de matas de tojo, brezo, helechos y zarza. Las llamas causaron unos perjuicios medioambientales valorados en 32.808,54 euros, así como unos gastos derivados de la intervención de los servicios de extinción del incendio, sofocado a las 20:00 horas del mismo día, por importe de 8.513,32 euros.

Como consecuencia del incendio fueron evacuadas múltiples personas de sus domicilios ante el peligro existente para su vida e integridad física, en concreto, en la localidad de Constante, en Casares, en la localidad de Arneo, en la localidad de Fitoria de Arriba y en Toleo, produciéndose numerosos daños en construcciones, tales como gallineros, cierres de finca, remolques, forrajes, materiales cobertizos, depósitos e instalaciones de gua, palmeras y cipreses, tejados, electrodomésticos, palomares, cobertizos, también en animales domésticos. El fuego afectó a parcelas propiedad de más de 60 particulares. También de empresas, Arzobispado de Oviedo y Ayuntamiento de Oviedo.

Seguidamente, y sobre las 02.30 horas del mismo día, el acusado, con la misma finalidad, se dirigió a la localidad de Andorcio, Llanera, donde aplicó igualmente una fuente de calor sobre la hojarasca en al menos dos zonas junto a la carretera de Portiella a Regidorio, en las inmediaciones de Andorcio, provocando así, de forma intencionada, un incendio.

Dado el riesgo existente en esa madrugada, calificado como 5 (extremo), el fuego se propagó sobre un total de 8,60 hectáreas, afectando en un 70 % a masa arbolada de diversas especies (eucalipto, roble, castaño, fresno) y en un 30 % a monte bajo, compuesto principalmente de matas de tojo, brezo, helechos y zarza, todo ello sobre un total de 4 fincas y generando unos perjuicios medioambientales valorados en 2.655,22 euros, así como unos gastos derivados de la intervención de los servicios de extinción del incendio por importe de 1.442,02 euros.

Afectó a parcelas propiedad del Ayuntamiento de Llanera y varios particulares, algunos de los cuales no reclaman. Como consecuencia de este último incendio, no se generó peligro para las personas.

El acusado tenía en el momento de los hechos una grave adicción al alcohol, a la cocaína y, en menor medida, al cannabis, consumos iniciados desde época temprana y que abandonó desde su ingreso en prisión tras su arresto, en donde ha recibido tratamiento de desintoxicación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de incendio forestal de los artículos 351, 352 y 74 del Código Penal, en relación con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, del Principado de Asturias.

Concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, como atenuante, de drogadicción. Y solicita que se condene al acusado a 13 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 13 meses de multa con cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.