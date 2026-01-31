El Julián Orbón invita a los más pequeños a un concierto en Música en la Biblio

Archivo - Conservatorio de Música en el Palacio de Balsera de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La música volverá a llenar la sala infantil de la Biblioteca Bances Candamo este lunes, a las 18.00 horas, con una nueva edición de 'Música en la Biblio', una cita ya clásica dentro de la programación de las actividades dirigidas a los más pequeños en la red de bibliotecas y que persigue acercar la música a niños y niñas de una forma cercana y divertida.

El alumnado del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón será el encargado de ofrecer un concierto diseñado específicamente para el público infantil.

Se trata de una oportunidad para escuchar de cerca una amplia variedad de instrumentos: piano, violonchelo, contrabajo, clarinete, flauta, trompa, trompeta, trombón y descubrir cómo suenan en un repertorio variado y muy accesible.

El programa reúne 9 piezas que recorren distintos estilos y épocas, hasta canciones populares y bandas sonoras de películas como Piratas del Caribe, Marionetas. Un recorrido que permitirá a los niños y niñas reconocer melodías familiares, sorprenderse con otras nuevas y, sobre todo, experimentar la música como un juego que despierta curiosidad y abre puertas a futuros aprendizajes.