Junquera estudiará crear un nuevo centro social en La Camocha y en los barrios y parroquias que lo necesiten

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, ha aceptado este miércoles, en el Pleno Municipal, un ruego de Podemos para estudiar la viabilidad de crear un nuevo centro social en La Camocha.

Junquera, a este respecto, ha explicado que cree que es importante que los vecinos cuenten con espacios adecuados para poder reunirse, hacer actividades y, en definitiva, hacer vida de barrio.

Dicho esto, ha avanzado que el Gobierno local va a estudiar también la situación en otros barrios y parroquias donde existan necesidades parecidas.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, había justificado que por el aumento de la población en La Camocha el centro social actual se había quedado pequeño y había propuesto usar, una vez completado el traslado, el consultorio provisional.

FIGURA DEL AGENTE TUTOR

Asimismo, a resultas de un ruego de IU, la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, ha destacado la labor educativa que realizan agentes de la Policía Local y ha avanzado que están estudiando, por ejemplo, implantar la figura del agente tutor.

Desde la Concejalía de Cultura, asimismo, está preparado un contrato "muy complejo", según Bravo, que incorporará formación a todos los que intervienen en colegios sobre prevención del acoso en el ámbito educativo.

Y si bien no ha aceptado el ruego de IU, consistente en la creación de una sección de la Policía Local especializada en el ámbito escolar dentro de la unidad de policía comunitaria, ha señalado que en un futuro, y si la comunidad educativa lo demanda, pues se podría evaluar una reestructuración del servicio.

El edil de IU Alejandro Farpón, por su parte, lo ha visto como un punto de partida, aunque ha animado a no conformarse solo con eso. "Creo que el Gobierno está en esa línea", ha apuntado sobre el planteamiento de su grupo municipal.

Por otro lado, se ha aceptado parcialmente un ruego del PSOE para la publicación de los contratos menores de 5.000 euros, si bien no se ha dado de paso el modificar la instrucción municipal que dice que no es necesario hacerlo.