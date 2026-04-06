La Junta aprueba la proposición no de ley para el desdoblamiento del Corredor del Nalón a propuesta de PP y Grupo Mixto

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OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario popular logró sacar adelante en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, una proposición no de ley (PNL) firmada conjuntamente con el Grupo Mixto, para instar al Gobierno de Asturias a reconsiderar su decisión y acometer, de forma definitiva, el desdoblamiento integral del Corredor del Nalón (AS-117). La iniciativa salió adelante pese al voto en contra de PSOE y Convocatoria por Asturias.

El diputado del PP, Pedro de Rueda, ha indicado que este desdoblamiento es el único que garantiza una bajada, estadísticamente en casos similares, realmente grande de la siniestralidad.

La proposición pide además instar al Consejo de Gobierno a mejorar las condiciones de transporte público ya que "ahora mismo el transporte público del corredor del Nalón no pasa su mejor momento".

El portavoz de Infraestructuras recordó que en septiembre de 2018 la Junta General aprobó una Proposición no de ley donde se instaba al Gobierno de Asturias a iniciar, con la mayor brevedad posible, y en todo caso antes de que finalizase la legislatura, los trámites necesarios para llevar a cabo la primera fase del desdoblamiento del corredor del Nalón, en el tramo entre Sama y El Entrego.

Posteriormente, en febrero de 2024, el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias aprobó por unanimidad otra proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a licitar el desdoblamiento del Corredor del Nalón esta legislatura.

Por su parte el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, se ha preguntado en base a qué hace el Gobierno socialista sus planes de infraestructuras y planes de movilidad. "¿En base a qué se hacen? ¿A lo que se le ocurra al consejero o consejera de turno? ¿No hay técnicos que valoran y que justifican lo que hay que poner en los planes de infraestructuras?", dijo Pumares.

"Esta Cámara les va a repetir, les va a repetir, que es necesario el desdoblamiento del corredor del Nalón", ha dicho el diputado de Foro que ha pedido al Gobierno que "no traigan a la Cámara excusas de que lo que era posible en el año 2015 no era posible en el año 2026".

Ya en fijación de posiciones desde Vox, Gonzalo Centeno ha recordado que el Gobierno está incumpliendo un mandato de la Junta y "aquí no va a pasar nada, para variar".

"El corredor de Nalón es una trampa mortal. Tenemos una intensidad de tráfico brutal, con una infraestructura de carretera convencional peligrosa. ¿Cuántos accidentes más tienen que ocurrir para que se pasen de los estudios previos a las máquinas?", se preguntó Centeno.

POSTURA EN CONTRA

Desde el PSOE, el diputado Ángel Morales, ha indicado que "muchos años y muchos cientos de millones después, hay vida en el río Nalón y sus márgenes son un lugar agradable para pasear, y esto ha sido posible gracias a un esfuerzo colectivo del que muchas asturianas y asturianos".

Ha añadido y lamentado que ahora ve "cómo los partidos de la derecha quieren convertir varios tramos de esta prometedora realidad del Nalón en un canal de hormigón, carente de vida y atractivo" y todo para ahorrar como mucho tres o cuatro minutos de tiempo en el trayecto más largo del tramo.

"Las obras que ustedes proponen, en base a los estudios realizados, yo les aseguro que este despropósito jamás llegaría a superar el trámite ambiental y con razón no lo haría. Mis afirmaciones no son gratuitas, no hago más que hacerme eco de las conclusiones de los estudios de los ingenieros del Principado, a quienes como de costumbre ustedes no quieren escuchar", dijo el diputado socialista.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha indicado que la Proposición "falla en lo principal porque pide exactamente lo contrario de lo que aconsejan los estudios técnicos y falla también en el tono político porque vuelve a vender como solución definitiva una situación que a día de hoy, no está acreditada como posible".

"Es la política del titular grande, mucha épica y poca obra. Quiero dejar claro algo. Votar en contra de esta PNL no significa resignarse ni mirar para otro lado, significa exactamente lo contrario. Significa exigir que se actúe ya donde se pueda actuar, que se ejecute en cuanto sea necesario", dijo Campomanes.

COMPARECENCIA PREVIA

Previamente el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, compareció para abordar el cumplimiento de la Resolución de la Junta General del Principado de Asturias 26/XII, de 21 de febrero de 2024, adoptada por el Pleno, sobre la obra de desdoblamiento del corredor del Nalón. Calvo indicó que el compromiso del gobierno con la mejora integral del corredor de Nalón es "firme, real y además ya está en marcha".

El consejero ha vuelto ha explicar en la Junta que el Ejecutivo es plenamente consciente de que AS-17 constituye la columna vertebral de la movilidad del Valle, un eje estratégico que soporta una elevada intensidad de tráfico y presenta desde hace años problemas estructurales de capacidad, funcionalidad y seguridad vial.

Y por ello en cumplimiento de la resolución parlamentaria el Gobierno de Asturias a través de su ha realizado un estudio de alternativas técnicas para el tramo comprendido entre Sama, Langreo y Pola de Laviana.

"Este estudio, paso imprescindible desde el punto de vista técnico, ambiental y jurídico, analiza en profundidad distintas opciones de actuación, incluyendo el desdoblamiento completo de la vía, tal y como recoge el mandato parlamentario. No obstante, es nuestra responsabilidad actuar con rigor", dijo.

Así ha indicado que los trabajos realizados han puesto en manifiesto condicionantes de gran relevancia por lo que se ha optado por una solución técnicamente viable, ambientalmente sostenible y proporcionada basada en la mejora funcional de la infraestructura actual mediante actuaciones selectivas y progresivas.