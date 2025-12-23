La Junta cifra en 321.000 euros la subvención por vulnerabilidad de las obras de la Sindical de Contrueces

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, y el director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad de Gijón, Jaime Fernández-Paíno, ha comunicado este martes la aprobación fuera del Orden del Día, en la Junta de Gobierno local, de la concesión de la subvención para la realización de las obras de barrio degradado de la Sindical de Contrueces, en dos anualidades, a la espera de que en los primeros meses de 2026 se pueda determinar el porcentaje de financiación europea que corresponderá a cada vecino.

Una subvención, por motivos de vulnerabilidad, que no estará sujeta a tributar. Así lo ha explicado Fernández-Paíno, quien ha remarcado que tanto este expediente, como el de las obras de barrio degradado de las fases 3 y 4 de Inuesa (Tremañes), son de una complejidad jurídica "muy alta".

Sobre esto último, ha incidido en que supone un esfuerzo administrativo que ha sido posible gracias al trabajo "ingente" de los técnicos municipales de diversos departamentos. Según él, en el ámbito del Principado de Asturias no se ha dado nada similar y se ha mostrado escéptico a que se haya hecho en el resto de España.

Ha insistido, en este caso, en que ha sido "muy complejo" adaptar esos requisitos técnicos de la financiación europea a las convocatorias que el Ayuntamiento lleva haciendo desde 2012.

Respecto a Contrueces, ha explicado que, el haber aprobado en este día las dos anualidades, pero no haber aprobado la vulnerabilidad, permite amortiguar el impacto fiscal que va a tener la subvención en el ejercicio 2026, puesto que el reconocimiento de la vulnerabilidad se hará el próximo año.

Ha señalado, asimismo, que la subvención total de 2025 y 2026, son 4.108.927,28 euros, de la que es susceptible de ser financiada con fondos PRTR de 321.000 euros en concepto de vulnerabilidad.

Con referencia a Inuesa, ha señalado que se han llevado dos acuerdos a Junta de Gobierno. Fernández-Paíno ha recordado que ya había sido concedida la subvención municipal por importe de 2.473.000 euros, por lo que en este día la Junta de Gobierno lo que aprobó es el procedimiento de determinación de la vulnerabilidad que tienen los vecinos de Inuesa.

En este caso, lo que se hace es determinar qué parte de la subvención municipal que se concedió en su día se minora y se incrementa en idéntica cuantía para los fondos europeos PRTR por vulnerabilidad. En concreto, lo que se ha acordado es la minoración de fondos y esa concesión de fondos de vulnerabilidad.

En este sentido, la subvención en concepto de vulnerabilidad asciende a 311.900 euros, pudiendo cada vivienda obtener, con función al tramo de ingresos, entre 9.500 y 5.100 euros.

De las solicitudes presentadas, nueve no cumplieron los requisitos por tener unos ingresos de la unidad de convivencia por encima de 3,5 veces el IPREM, mientras que el resto, un total de 37, cumplen entre 0 a 3 veces el IPREM y entre 3 y 3,5 veces el IPREM.

Fernández-Paíno, unido a ello, ha destacado que todo esto se ha hecho con mucha interlocución con los vecinos, a los que ha agradecido su colaboración.

Por otra parte, se ha dado luz verde, también fuera del Orden del Día, a la aprobación de la certificación final de las obras de las baterías en el cerro de Santa Catalina, que serán destinadas a centro de interpretación.