La Junta elige a Carmen Suárez como nueva vocal en el Ridea

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado ha nombrado este miércoles a la exconsejera de Educación Carmen Suárez, por 22 votos a favor y 21 en blanco, como nueva vocal en el Consejo General del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea).

De este modo, el parlamento autonómico cubre, a propuesta del PSOE, la vacante por lo que resta del periodo para el que fue designado el fallecido historiador David Ruiz, que había sido propuesto por IU.

En la sesión de esta mañana también se abordaron varias iniciativas de los grupos parlamentarios, entre las que se debatió una Proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos para que se declare como Fiesta o Actividad de Interés Turístico del Principado de Asturias la fiesta de la Primera Flor de Grado.

La iniciativa decayó con el voto en contra de los grupos de PSOE, Podemos e IU, que calificaron la propuesta de "oportunista" ya que actualmente se está negociando dicha declaración entre el Ayuntamiento de Grado y el Gobierno del Principado.

BRECHA SALARIAL DE LA RED CONCERTADA

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE, Podemos e IU, una Proposición no de ley (PNL) de Vox sobre medidas para reducir la brecha salarial en la red concertada de la comunidad autónoma.

Mientras que IU rehusó debatir la iniciativa de Vox, tanto Podemos como el PSOE incidieron en la importancia de los sindicatos para negociar las condiciones laborales de los docentes de la concertada con la patronal y la administración.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, fue el encargado de defender la proposición, que contó con el respaldo insuficiente de PP, Ciudadanos y Foro. Desde Vox pedían que el parlamento instase al Gobierno asturiano a proceder con carácter urgente a la aprobación de un incremento del complemento autonómico para reducir esta brecha salarial en la red concertada del Principado de Asturias, incrementando el complemento retributivo autonómico en una cantidad de al menos 150 euros al mes.

También reclamaban que se iniciaran negociaciones para proceder a contabilizar los sexenios de los trabajadores de la enseñanza concertada, al igual que ocurre con sus homólogos de la pública, y, consecuentemente, elaborar un calendario de pagos de los mismos, ya que a mismo empleo se debe percibir el mismo salario. De esta manera se procedería a una reducción progresiva y efectiva de la brecha salarial entre las dos redes educativas asturianas y sus homólogos de otras comunidades autónomas.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Otra de las iniciativas que decayó en esta sesión plenaria fue una Proposición no de ley (PNL) de Podemos sobre pensiones no contributivas. La iniciativa, defendida por el portavoz de la formación morada, Rafael Palacios, no contó con el respaldo suficiente para prosperar.

Desde Podemos pedían instar al Principado a incrementar, en el

mismo porcentaje que lo hace el Estado con el IMV, las pensiones no contributivas durante los próximos tres meses mediante el establecimiento de un complemento económico con el objetivo de hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo que está padeciendo uno de los colectivos de mayor vulnerabilidad económica.