La Junta General acoge la lectura del Fuero de León de 1017 y los Decreta de 1188 como precedentes del parlamentarismo

Acto de esta tarde en la Junta General del Principado. - JGPA

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hemiciclo de la Junta General del Principado ha acogido este viernes el acto de lectura de varios preceptos del Fuero de León de 1017 y de los 17 Decreta de León de 1188, enmarcado en la iniciativa 'Leyes Pioneras del Reino. Asturias-León', organizada por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León en colaboración con la Junta General.

La apertura institucional del acto ha corrido a cargo del presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, quien ha señalado que esta lectura, en la que han participado más de medio centenar de personas, supone el colofón a una actividad destinada a "explicar, dar visibilidad y poner en valor una parte de nuestra historia", vinculada a unos textos que son "antecedentes del moderno parlamentarismo, en el que el poder político se somete a control democrático".

Cofiño ha defendido la celebración del acto en Oviedo al considerar que "el Reino de León no es otra cosa que la continuidad del Reino de Asturias", y ha subrayado el "notable valor" de estas leyes históricas.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha destacado la relevancia de unos textos legislativos que calificó como "precursores de las modernas cartas constitucionales" y que, según la Unesco, constituyen "el primer testimonio escrito del primer parlamento moderno y democrático de Europa".

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanesa Gutiérrez, ha resaltado que se trata de una actividad en la que "asturianos y leoneses celebran una historia común", con normas leonesas "herederas del reino asturiano". Asimismo, ha subrayado el interés cultural y filológico de estos textos, recordando que a partir del siglo XIII se redactan en asturiano, lo que refleja "el peso de la herencia cultural compartida".

Finalmente, el presidente de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, José Luis Chamosa, ha agradecido el apoyo de la Junta General y se ha felicitado por regresar a Asturias, "a nuestras raíces y a la parte esencial de nuestra identidad". Chamosa ha destacado el valor de estas normas como precedentes de la convivencia actual y ha afirmado que "este Parlamento es la representación cabal de lo que estas normas quisieron ordenar".

Como homenaje a las leyes pioneras del reino asturleonés, el acto ha incluido un desfile tradicional de pendones y pendonetas, con un recorrido desde la plaza de la Catedral hasta la sede de la Junta General.