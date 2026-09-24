La Junta General debatirá y votará 148 propuestas de resolución en la última jornada del Debate de Orientación Política

Pleno de la Junta General - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Junta General del Principado de Asturias ha calificado y admitido a trámite un total de 148 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios, que se debatirán y votarán este viernes durante la última sesión del Debate de Orientación Política.

Del total de propuestas admitidas, 46 corresponden al Grupo Popular, 33 al Grupo de Vox, 19 a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé y 22 a Foro.

Además, IU-Convocatoria por Asturias y el Grupo Socialista han presentado conjuntamente otras 28 propuestas de resolución.

Las iniciativas serán debatidas y sometidas a votación en la sesión de clausura del Debate de Orientación Política que se celebrará este viernes en la Junta General del Principado.