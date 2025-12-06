La Junta General del Principado abre sus puertas al público este fin de semana por el puente de la Constitución

Archivo - Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado organiza un año más las Jornadas de Puertas abiertas, desde el 6 hasta el 8 de diciembre, ambos incluídos. Los visitantes pueden recorrer las principales dependencias del Parlamento asturiano en horario de 10.30 a 14.30 horas y en horario de 16.30 a 19.30 horas.

Los visitantes, que acceden al Palacio de la Junta General en grupos y cada media hora, podrán recorrer las distintas dependencias del Parlamento asturiano: la Sala Constitución (antiguo salón de plenos), el Hemiciclo, la sala Argüelles, el salón Europa y el despacho del Presidente de la Cámara.

Como novedad, uno de los atractivos de estas Puertas Abiertas del puente de la Constitución es la exposición de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (Fasad), titulada '¿Te acuerdas de ésta?', compuesta por 17 obras de gran formato en técnica mixta que reinterpretan canciones populares de la infancia. La muestra se ubica en el salón Europa y la galería de la primera planta.