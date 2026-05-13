La Junta General rechaza paralizar el acuerdo UE-Mercosur con la oposición de casi toda la Cámara a una propuesta de Vox

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, este miércoles en el Pleno de la Junta General. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles una proposición no de ley (PNL) defendida por el grupo parlamentario Vox que instaba a la paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La iniciativa ha contado con la abstención de Foro Asturias y el rechazo del resto de grupos.

Durante la defensa de la propuesta, la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha calificado el acuerdo como una "traición al campo" y ha denunciado una supuesta "competencia desleal" amparada por los principales grupos europeos. López ha alertado además sobre la entrada de productos "contaminados" y ha propuesto la celebración de un referéndum para que los ciudadanos decidan sobre la vigencia del tratado.

La mayoría de los grupos parlamentarios han criticado la iniciativa por considerarla "extemporánea" y carente de referencias específicas a la situación de Asturias. El diputado del Partido Popular Luis Venta la ha tildado de "redundante y frívola", recordando que la Cámara ya aprobó por unanimidad en enero una resolución de rechazo al acuerdo mientras no se garanticen cláusulas de salvaguarda reales.

Desde el bando socialista, la diputada Alba Álvarez ha acusado a Vox de buscar únicamente la "crispación" con un texto "diseñado en Madrid" que ignora los consensos ya alcanzados en el Principado. Álvarez ha defendido que la protección del sector primario se basa en la "gestión y soluciones" y no en "gestos simbólicos" o referéndums.

POSTURAS DE LOS GRUPOS MINORITARIOS

Por su parte, Delia Campomanes, de Convocatoria por Asturias, ha justificado su voto en contra señalando que, aunque su formación rechaza históricamente estos tratados de libre comercio, no avalará una iniciativa que utiliza al campo como "decorado para una batalla cultural".

En la misma línea, Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha reprochado a Vox su "servilismo" hacia Madrid y su falta de propuestas "verdaderamente útiles" para los ganaderos asturianos.

Finalmente, Adrián Pumares (Foro Asturias), que se ha abstenido en la votación, ha compartido parte del diagnóstico sobre el castigo al sector primario, pero ha rechazado el "euroescepticismo" que, a su juicio, desprende la iniciativa de Vox.