La Junta de Hermandades de Oviedo reivindica el trabajo del Ayuntamiento por la Semana Santa y critica su uso político

Archivo - Procesión del Silencio del martes en Semana Santa en Oviedo 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo ha reivindicado este jueves el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Oviedo en defensa de la Semana Santa, y ha criticado su uso político después de que el Grupo Municipal de Vox asegurase que el Ejecutivo local solo destina "migajas" a la Semana Santa ovetense.

En un comunicado, la Junta de Hermandades y Cofradías ha explicado que el "patrimonio vivo" que supone la Semana Santa de Oviedo, como una "expresión profunda de fe, tradición y cultura", no puede ni debe "ser objeto de utilización política ni de valoraciones simplistas".

Si bien la Junta comparte el objetivo de Vox de que la Semana Santa alcance el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional, han considerado "importante" recordar que este reconocimiento exige el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y administrativos que requieren "planificación, constancia y coordinación entre instituciones, cofradías y sectores implicados".

"Queremos subrayar que en los últimos años se ha avanzado de forma significativa en la mejora y promoción de la Semana Santa ovetense", han asegurado, destacando la ampliación y cuidado de los recorridos procesionales, el refuerzo de la difusión, el incremento de la participación y la consolidación de su arraigo social.

Asimismo, la Junta de Hermandades y Cofradías quiere expresar su agradecimiento al compromiso del Ayuntamiento de Oviedo desde el año 2019, "un apoyo que ha permitido dar pasos firmes en la puesta en valor de nuestra Semana Santa y en su proyección como elemento relevante de la identidad cultural de la ciudad".

"Somos conscientes de que aún queda trabajo por hacer, especialmente en ámbitos como la promoción exterior, la sistematización de acciones y la generación de herramientas que permitan cumplir plenamente con los criterios exigidos", han indicado, asegurando que siguen trabajando en esa línea "con responsabilidad y sin atajos".

"Desde la Junta de Hermandades y Cofradías apelamos a la responsabilidad de todos los actores públicos y políticos para que este objetivo común se aborde desde la colaboración y el respeto, evitando confrontaciones que en nada benefician a la Semana Santa ni a quienes la hacen posible", han zanjado.