Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo declarar la Semana Santa Fiesta de Interés Turístico Regional

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, y la concejala Alejandra González, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha presentado este miércoles una iniciativa para declarar la Semana Santa ovetense como Fiesta de Interés Turístico Regional, y ha reclamado al Equipo de Gobierno local mayor compromiso con esta celebración.

En una rueda de prensa, Peralta ha explicado que, si bien el Equipo de Gobierno dirigido por Alfredo Canteli ya ha manifestado su voluntad de iniciar los trámites para que la Semana Santa sea fiesta de interés turístico, hasta el momento "no ha hecho nada" para conseguirlo.

Así, la portavoz de Vox ha subrayado que la Semana Santa de Oviedo "lo tiene todo" para ser declarada fiesta de interés turístico regional, pero cuando llega el momento de comenzar los trabajos para conseguir este hito, el Equipo de Gobierno "se echa para atrás". Según Peralta esto evidencia que para el PP la Semana Santa "no es una parte central de la cultura de Oviedo", algo que se materializa en el hecho de que no esté incluida en el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO) como un eje central.

En un año en el que el Ayuntamiento ha puesto "toda la carne en el asador" para impulsar la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura en 2031, Peralta ha subrayado que la cultura "no se construye a base de frases" sino apoyando "lo que ya forma parte" de la identidad del municipio.

1,3 MILLONES EN CONTRATOS MENORES Y 0 PARA LA SEMANA SANTA

La portavoz de Vox ha explicado que el Ayuntamiento de Oviedo ha abonado contratos menores y facturas por importe de 1,3 millones de euros desde el 1 de enero para diversas acciones, sin que se haya destinado "ni un euro" a que la Semana Santa tenga "el reconocimiento que se merece".

Esto evidencia, a juicio de Peralta, que "hay herramientas para hacer las cosas cuando el PP quiere". Como ejemplo ha puesto los recursos para el Kuivi, el Desarme o la capitalidad gastronómica. "Ahí sí que son buenos gestores, pero para la Semana Santa de Oviedo solo hay migajas", ha lamentado.