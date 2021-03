La Junta insta al Principado a recuperar la presencialidad educativa al comienzo del próximo trimestre

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha instado este miércoles al Gobierno autonómico, con 25 votos a favor y 20 en contra, a garantizar la recuperación de la presencialidad en los centros educativos al comienzo del próximo trimestre con las oportunas medidas sanitarias.

La iniciativa fue defendida por el diputado de Ciudadanos Luis Fanjul, que aceptó una enmienda de IU que modificó la moción para que, en lugar de la recuperación de la presencialidad "a la mayor brevedad posible", se concrete la vuelta a las aulas al comienzo del próximo trimestre.

De este modo, el parlamento asturiano insta al Consejo de Gobierno "a que palie de manera urgente las dificultades que están sufriendo los alumnos, y sus familias, que están este curso bajo el sistema de semipresencialidad y se garantice, en cualquier caso la recuperación de la presencialidad al comienzo del próximo trimestre con las oportunas medidas sanitarias".

El pleno semipresencial de esta mañana también abordó una Proposición no de ley (PNL) de Vox sobre la definición de funciones y actividades del personal sanitario en los centros educativos y obligatoriedad de que exista, al menos, una plaza de diplomado en Enfermería en cada centro de Educación Especial. La iniciativa, que no admitió una enmienda de Ciudadanos, no prosperó con 26 votos en contra y 19 a favor.