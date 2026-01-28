El jurado elige este miércoles al Premio 'Ovetense del Año 2025'

Archivo - Logo del Premio Ovetense del Año - SGANMEDIOS - Archivo

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Ovetense del Año 2025, convocado por la revista Vivir Oviedo, celebrará este miércoles su reunión anual a partir de las 20.30 horas en el restaurante Casa Amparo, en la capital asturiana.

El premio se otorga anualmente a la persona o institución que haya destacado por defender, difundir o trabajar directa o indirectamente en pro de la Capital del Principado.

Desde que se creó han sido muchas las personalidades e instituciones las premiadas: la Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera, la Sociedad Protectora de La Balesquida, Graciano García, Jesús Sáenz de Miera, Julio Rodríguez, José Vélez, Alfredo Canteli, Luis Fernández-Vega, Emilio Sagi, Carmen Herrero, Alejandro Braña, Banco Herrero, Matías Rodríguez Inciarte, Francisco Rodríguez, Carlos Paniceres, César Suárez, Pedro Luis Fernánadez o Cristina Mendo entre otros, reuniendo a cientos de asturianos en torno a este galardón.

El jurado en esta ocasión está integrado por destacadas personalidades del ámbito empresarial, social y periodístico: Pilar de Ávila, Paz Alvear, Pedro Luis Fernández, Carlos Paniceres, Pablo Junceda, José Luis Álvarez Almeida, Cristina Mendo, Ignacio Esmoris, Luis Francisco Toyos, Ignacio Monserrat, Samuel Darrosa, Álvaro Faes, Daniel Otero, Arturo Téllez, Pedro Martín, Miguel Ángel Fuente, Nicanor Fernández, Federico de la Ballina, Pablo Rodero y Santiago González-Alverú.