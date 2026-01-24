Juventud invita a jóvenes a compartir tiempo y conocimiento con personas mayores

Archivo - Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Juventud del Ayuntamiento de Avilés, impulsa el proyecto 'Comparte', una iniciativa en colaboración con el programa Avilés Ciudad Amigable con las Personas Mayores y puesta en marcha a través de la Asociación Cultural L'Ayalguina.

Se trata de fomentar las relaciones intergeneracionales compartiendo tiempo y espacio en los donde los más jóvenes puedan aportar sus conocimientos en temas en los que están avanzados a las personas mayores que, a su vez, pueden compartir su experiencia, según han informado desde el Ayuntamiento.

Así, el proyecto 'Comparte' busca jóvenes voluntarios y voluntarias de entre 16 y 30 años con ganas de compartir su tiempo y sus experiencias con personas mayores del municipio, fomentando el encuentro entre generaciones y el apoyo mutuo. Entre los meses de febrero y junio, se desarrollarán diferentes actividades.

Con este proyecto se pretende crear y fortalecer relaciones intergeneracionales entre jóvenes y personas mayores de Avilés, a través de un modelo de aprendizaje-servicio, en el que ambas generaciones aprenden y comparten experiencias. No es necesaria experiencia previa para participar, ya que las personas voluntarias recibirán formación específica para trabajar con personas mayores, así como distintas dinámicas de acompañamiento.