La juventud toma el relevo: así se organizan las fiestas más vivas de Lugones

Lugones se prepara para vivir, del 28 de agosto al 2 de septiembre, unas intensas fiestas de Santa Isabel repletas de actividades para todas las edades, con música en directo, folklore internacional, rutas senderistas, juegos infantiles, vermús temáticos y una programación que llenará de ambiente las calles de la localidad sierense durante seis días.

El arranque oficial será el jueves 28 a las 20.00 horas con el Campeonato de Parchís y Tute en la carpa del prao de la fiesta, cuyas inscripciones podrán realizarse desde una hora antes y contarán con plazas limitadas.

El viernes 29 a las 19.30 horas tendrá lugar el tradicional chupinazo, seguido del pregón, que este año será pronunciado por Fran Fidalgo, ex integrante de la banda de heavy metal Avalanch, con la presentación de Elena de la Fuente. A las 20.00 horas dará comienzo la Ruta Santa Isabel 2.0, un recorrido festivo por las calles del municipio amenizado con DJ, que finalizará con una fiesta con sorpresas hasta medianoche. A partir de las 23.00 horas, la jornada concluirá con una gran verbena a cargo de la orquesta Combo Dominicano y 3PACKDJ.

El sábado 30 arrancará a las 10.00 horas con la XV Marcha Senderista al Naranco bajo el título La otra ruta de Santa Isabel, en colaboración con el Club Alpino de Lugones. A las 13.00 horas se celebrará el vermú rociero, con las actuaciones de Danza Sonia, Sevillanas con Alma, Miguel Gabarri y Rumbastur.

Por la tarde, a las 18.00 horas, las calles acogerán el gran Desfile Folclórico Internacional, y a las 19.00 horas tendrá lugar la XLI Muestra Folclórica Internacional en el auditorio del Centro Polivalente Integrado. La verbena nocturna comenzará a las 23.00 horas con la orquesta Waykas y el DJ Pablo Aguila.

El domingo 31, a las 12.00 horas, se celebrará la misa solemne en honor a la Virgen, cantada por el Coro San Félix de Lugones. A las 13.00 horas tendrá lugar la tradicional subasta del ramu y el vermú Viaje en el tiempo, amenizado con música de los años 60, 70, 80 y 90.

Entre las 17.00 y las 20.00 horas se ofrecerá la visita guiada Descubriendo la Cebera, cultura y naturaleza, un recorrido por el Parque de la Cebera en colaboración con la Asociación Biodevas de Asturias, con salida desde el Parque de la Paz. A las 18.00 horas habrá juegos infantiles con Cometa Verde en el prao de la fiesta y, a las 18.30, sesión musical con DJ Fernandisco. La verbena de esa noche estará protagonizada por el Grupo Beatriz y Luku DJ, a partir de las 23.00 horas.

El lunes 1 de septiembre se celebrará el Día del Socio, con reparto de bollu preñáu, botella de sidra y vaso de sidra entre las 13.00 y las 18.00 horas en el prao, acompañado de música en la calle. A esa misma hora comenzará el desfile de Gigantes y Cabezudos, con charangas.

El tardeo estará animado por el Dúo Sensación entre las 17.00 y las 20.00 horas, seguido de juegos infantiles a las 18.00 horas. A las 23.00 h comenzará la última verbena con la orquesta Cinema y Luku DJ, y a las 00.30 horas se celebrará la descarga de fuegos artificiales.

El martes 2 de septiembre estará dedicado al público infantil, con el Día del Niño. Desde las 17.00 horas, todas las atracciones del recinto contarán con precios populares y, a las 18.00 horas, el Centro Polivalente Integrado acogerá una obra infantil con entrada gratuita, que pondrá el broche final a las fiestas.

AFECTACIONES AL TRÁFICO

Durante las fiestas se aplicarán restricciones al tráfico. Desde las 18.00 horas del viernes 29 de agosto quedará prohibido el estacionamiento en tramos de las calles Antonio Machado, Leopoldo Lugones, Avenida Constitución y Maximino Cueva Prado. A partir de las 22.00 horas, se cerrará el tráfico en estas mismas vías, permitiéndose solo el acceso a vados autorizados.

Asimismo, con motivo de la Ruta Santa Isabel 2.0, se realizarán cortes puntuales según el paso de la comitiva por las calles Cervantes, Covadonga, Santa Isabel, Albert Einstein, Avda. de Viella, Nelson Mandela, Avda. de Alcalde Parrondo, Martín Lutero King, Luis Braille y Evaristo Valle.

El alcalde ha señalado que "es un orgullo ver cómo hay personas jóvenes, especialmente mujeres, implicadas en la organización de las fiestas, tanto en Lugones como en otras localidades como El Berrón o Valdesoto. Es un ejemplo del relevo generacional que da vida al concejo".