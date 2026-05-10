La Laboral acoge un cine-maratón con cuatro películas rodadas en Asturias por el 10 aniversario de la Film Commission - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte celebra los días 23 y 24 de mayo el décimo aniversario de la Asturias Paraíso Natural Film Commission con un programa gratuito de actividades en Laboral Ciudad de la Cultura. La iniciativa incluye un cine-maratón de largometrajes rodados en el Principado y dos visitas guiadas por las localizaciones de La Laboral que han servido de escenario para numerosos proyectos audiovisuales.

Bajo el título Asturies, toma única, el Paraninfo de La Laboral acogerá el sábado 23 de mayo la proyección gratuita de cuatro títulos rodados en Asturias durante la última década, todos ellos con la intervención y el apoyo de la Film Commission en distintas fases de su desarrollo.

La programación comenzará a las 12.00 horas con Bajo la piel de lobo, ópera prima del director noreñense Samu Fuentes, rodada en 2017 en localizaciones de Taramundi, Santa Eulalia de Santalla, Pesozy Villayón. Mario Casas, Irene Escolar y Ruth Díaz protagonizan este drama rural, cuya banda sonora, compuesta por Paloma Peñarrubia, fue interpretada por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA).

A las 17.00 horas se proyectará Infiesto, un largometraje de la productora gallega Vaca Films para Netflix, escrito y dirigido por Patxi Amezcua. Este thriller de misterio fue rodado en 2023 en localizaciones de Piloña, Mieres, Langreo y Gijón. La trama se sitúa en marzo de 2020, con el coronavirus como telón de fondo, y sigue a dos inspectores en la búsqueda de los responsables de un secuestro que parece formar parte de una red más siniestra.

El Paraninfo acogerá a las 19.00 horas Muyeres, una docuficción rural rodada en Somiedo, Cangas del Narcea y Aller, dirigida por Marta Lallana. La película, protagonizada por el compositor y productor Raül Refree, también autor de la banda sonora, entrelaza realidad y ficción en una historia sobre la preservación de la canción tradicional en Asturias.

El cine-maratón concluirá a las 21.00 horas con El Planeta, debut en la dirección de la artista multidisciplinar Amalia Ulman, que protagoniza el largometraje junto a su madre, Ale Ulman. La película, rodada en blanco y negro e íntegramente en Gijón, destaca por su frescura y su sentido del humor.

VISITAS GUIADAS A LA LABORAL

El domingo 24 de mayo se celebrarán las visitas guiadas especiales Laboral, plató monumental, que permitirán al público conocer el amplio historial cinematográfico de Laboral Ciudad de la Cultura, sede de la Asturias Paraíso Natural Film Commission.

Las visitas, con pases a las 11.30 y a las 13.00 horas, ofrecerán detalles y anécdotas de películas, series, videoclips y programas de televisión grabados en este espacio. El recorrido incluye el Patio Corintio, el Hall de Oficinas, la Plaza, la Sala de Pinturas, la Iglesia y el Paraninfo.

Las invitaciones para las cuatro proyecciones del cine-maratón y para las visitas especiales a La Laboral ya están disponibles en la web https://entradas.turismoasturias.es.