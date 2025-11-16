LABoral Centro de Arte acoge el día 20 la Tercera Edición de Gijón Steam and Gaming

Tercera Edición de Gijón Steam and Gaming, que se celebrará el 20 de noviembre en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. - GIJÓN IMPULSA

Habrá con talleres formativos(EUROPA PRESS) -

La Tercera Edición de Gijón Steam and Gaming se celebrará el próximo día 20 en Laboral Centro de Arte y Cultura el día 20 de noviembre.

Según una nota de prensa de los organizadores, esta edición ha quedado reservada a los jóvenes del Plan de Empleo de Gijón, a través de un acuerdo entre Empleo Gijón y la Empresa Instituto Tecnológico de Barredo, impulsora de la actividad. El evento, asimismo, cuenta con el patrocinio y colaboración de Gijón Impulsa.

El CEO de Inteba, Héctor Lasheras, ha destacado que son muchos años en los que vienen demostrando "que la equilibrada aportación de ocio gaming con formación STEAM, crea eventos muy interesantes que hace que los alumnos y alumnas se sientan verdaderamente vinculados a los contenidos enseñados".

Por su parte, el director gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz, ha incidido en que apoyar un evento como este significa apostar por el talento del mañana.

"Es fundamental que cada vez más niñas y jóvenes encuentren en estos ámbitos un espacio donde desarrollarse y liderar el futuro, porque la diversidad y la igualdad son también motores de progreso", ha señalado

El director de programas de la E20, Jabier Obeso, en su caso, ha considerado que esta cita representa mucho más allá de ser una jornada lúdica o tecnológica.

"Es una oportunidad transformadora para nuestros jóvenes, ya que el enfoque STEAM - ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas- se alinea plenamente con los objetivos pedagógicos de la E2O, que busca fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la inclusión digital como herramientas de empoderamiento".

El evento contará con talleres formativos de programación, robótica e impresión 3D, junto con un nutrido grupo de consolas gaming y equipos de realidad virtual.