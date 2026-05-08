Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, abre residencias con ayudas de hasta 4.000€ para compañías artísticas asturianas

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, ha abierto este viernes la convocatoria del programa de Residencias para compañías profesionales asturianas, para los meses de julio a diciembre de este año.

En este sentido, se podrán presentar las solicitudes para participar en este programa hasta el próximo 11 de junio. Se concederán un máximo de seis residencias, con ayudas económicas de entre 1.000 y 4.000 euros por proyecto.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, cada residencia dispondrá de un máximo de 21 días de distintas salas de ensayo y de tres días en el Teatro de la Laboral.

La compañía contará, además, con un responsable técnico del equipo de este teatro para dar soporte y cobertura durante el periodo de residencia, con un máximo de 110 horas, y dispondrá de 30 horas de personal auxiliar para cargar, descargar y mover escenografías o materiales. Se pueden consultar las bases y detalles de la convocatoria en la web laboralciudaddelacultura.com.