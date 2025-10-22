LABoral e iMAL lanzan una nueva convocatoria de LABORatorium, programa de residencias artísticas de investigación

El programa apoyará un dúo hispano-belga que investigará el impacto de la digitalización en el mundo del trabajo

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón) iMAL (Bruselas) han lanzado una nueva edición de la convocatoria de LABORatorium, basada en una residencia de investigación dirigida a un dúo formado por un/a artista belga y un artista español.

Según una nota de prensa de LABoral, el programa permitirá el desarrollo conjunto de un proyecto en ambas instituciones, que acogerán la residencia durante un mes cada una: entre mayo y julio en iMAL y en junio o entre septiembre y octubre de 2026 en LABoral (por concretar fechas específicas con las personas seleccionadas).

Ambas instituciones ofrecerán a los artistas seleccionados espacios de trabajo, apoyo técnico, asesoramiento curatorial, redes de contacto y recursos materiales para facilitar el desarrollo de sus proyectos, fomentando la coproducción y el intercambio entre las escenas artísticas de España y Bélgica.

La residencia potencia la colaboración estrecha entre artistas de distintos contextos culturales, lo que permite enriquecer las prácticas individuales, explorar procesos compartidos y generar proyectos que reflejen la diversidad y complementariedad de ambas escenas artísticas.

Asimismo, se ha señalado que esta nueva edición de LABORatorium busca impulsar proyectos de investigación artística que exploren los vínculos entre el trabajo y lo digital, una relación tan antigua como la propia historia de la computación.

Según los promotores de LABORatorium, la residencia invita a reflexionar sobre cómo los procesos de automatización y las ideologías tecnoliberales han transformado nuestras condiciones laborales y vitales, y a proponer formas de resistencia y producción cultural alternativas frente a estas dinámicas.

La convocatoria está abierta a artistas emergentes. Se entiende por "artista emergente" a aquel que ha comenzado su carrera en los últimos años y aún no ha alcanzado una plena estabilidad profesional, dependiendo en gran parte del apoyo institucional o colaboraciones para la producción de su obra.

Los solicitantes a través de LABoral deben ser españoles o con residencia en España. La residencia propone el trabajo en dúos formados por un artista belga y un artista español.

Para facilitar la creación de estas parejas y fomentar el intercambio entre ambas escenas, se ha previsto una fase preliminar en la que los artistas pueden presentar su perfil individual. LABoral e iMAL pondrán en contacto las candidaturas de un país con las del otro, favoreciendo la formación de posibles colaboraciones para la presentación del proyecto conjunto.

CALENDARIO Y PLAZOS

En una primera fase, los artistas interesados pueden registrar su perfil hasta el 21 de noviembre de 2025 a las 13 horas CET a través de un formulario. A partir del 25 de noviembre, los perfiles serán compartidos entre participantes de España y Bélgica para favorecer la creación de parejas de trabajo.

Ya en la segunda fase será el turno de presentar los proyectos. Los dúos formados deberán presentar su propuesta conjunta antes del próximo 22 de diciembre, a través de este segundo formulario.

La preselección se realizará en enero de 2026 y las candidaturas finalistas serán invitadas a una entrevista online con representantes de iMAL y LABoral. Los resultados se comunicarán a principios de febrero de 2026.

CONDICIONES Y APOYO

Cada artista seleccionado recibirá 4.000 euros en honorarios (impuestos incluidos) y cada proyecto tendrá un máximo de 3.000 euros para gastos de investigación.

Además, LABoral e iMAL cubrirán los gastos de viaje y alojamiento durante el periodo de residencia. Las residencias incluirán un seguimiento artístico, técnico y logístico, así como revisiones periódicas del desarrollo del proyecto.