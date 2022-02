Lanero dice que 2022 será clave para la recuperación de derechos laborales e insta a empresarios a firmar convenios

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha manifestado que tras la aprobación de la reforma laboral este

año 2022 "es un año clave para que los trabajadores recuperen derechos" y ha indicado que ya han trasladado a los empresarios la necesidad de firmar convenios para garantizar el poder adquisitivo de las personas.

"La reforma recién firmada abre un nuevo escenario, los datos mejorarán de empleo y sobre todo las tasas de temporalidad. Además vamos a insistir también en la necesidad de lograr un acuerdo para poder aprobar las 32 horas semanales porque sabemos que es posible buscando fórmulas pactadas de la organización de trabajo", ha dicho Fernández Lanero.

El secretario general de UGT hacía estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el informe sobre las consecuencias de la reforma laboral de 2012 en el mercado laboral asturiano.

Respecto al acuerdo recién firmado que deroga parte de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, Fernández Lanero ha indicado que la misma "tiene un periodo transitorio y por lo tanto hasta 2024 no se verán los plenos efectos de la misma cuando los contratos de obra y servicio ya no estén en vigor".

No obstante ha mostrado su confianza en que los primeros efectos ya se empiecen a notar en breve con una bajada de 7 u 8 puntos de la contratación temporal. "Ya se empiezan a ver datos positivos y espero que finales de año se vean ya consecuencias", ha dicho.

El representante sindical ha reconocido que les hubiese gustado abordar en esta reforma las indemnizaciones por despido y la recuperación de los salarios por tramitación, "dos cuestiones que no se han podido abordar". "No es que no se hayan acordado, es que no se han abordado y no renunciamos a hacerlo", ha dicho.

Ya sobre el informe sobre las consecuencias de la reforma de 2012, el sindicalista ha destacado que la misma "ha sido una reforma muy lesiva para los trabajadores, ha instaurado la figura del trabajador pobre, una figura que nos debería sonrojar a todos".

"Los datos dejan claro que esa reforma trajo sobre todo temporalidad --uno de cada cuatro asalariados tiene contrato temporal--; contratos a tiempo parcial --subida del 8%, 40% de los contratos de Asturias son a tiempo parcial--; trajo la rotación laboral; el aumento de los despidos; y ha supuesto una bajada en la duración de los contratos --más del 30% de los contratos duren menos de una semana y el 40% menos de un mes--", ha dicho Lanero.

El secretario de UGT de Asturias ha comenzado su intervención lamentando la invasión de Rusia contra Ucrania. "Toda nuestra condena a esa invasión, una guerra sólo trae pérdidas humanas, en ella nadie gana y todos pierden", ha lamentado.