Lanero y Llaneza (PSOE) abogan por poner en marcha la concertación y el diálogo social en el municipio

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero y el candidato por el PSOE a la alcaldía de Oviedo, Carlos Llaneza, han abogado este lunes por poner en marcha en Oviedo la concertación y el diálogo social, algo que si se ha hecho en otras ciudades como Gijón o Avilés pero que no ha sido posible en la capital del Principado.

Fernández Lanero ha indicado que esta ha sido siempre una reivindicación de UGT y estuvieron a punto de ponerla en marcha con el Gobierno tripartido, cuando ya había incluso un borrador, sin embargo no ha sido posible sacarlo adelante con el actual Gobierno de PP y Ciudadanos. Además ha indicado que Gijón y Avilés ya tienen su propia concertación en la que establecen sus "estrategias y políticas a desarrollar" y no se entiende que no sea así en el caso de Oviedo.

"En Oviedo está todo el campo abierto y mucho trabajo por desarrollar en todos los ámbitos", ha dicho Fernández Lanero que ha insistido en que "hay mucho camino por hacer desde el diálogo social y confía en que a raíz de las próximas elecciones sea posible con un Gobierno socialista".

Por su parte Carlos Llaneza ha manifestado que mantiene mucha ilusión y una gran motivación y su principal prioridad es "escuchar", de ahí que haya agradecido a UGT la posibilidad de intercambiar ideas.

Así ha coincidido con Fernández Lanero en apostar por todas aquellas líneas y estrategias que sean capaces de crear empleo porque "una ciudad sin empleo no es ciudad".

La de este martes ha sido la primera reunión de contacto entre UGT y el candidato socialista a la alcaldía de Oviedo de la que ambos han salido muy satisfechos y han asegurado que no será la última ni mucho menos.