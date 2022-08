Lanero (UGT) reclama "desbloquear" las leyes pendientes en la Junta y "consenso" para sacar adelante los presupuestos

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha reclamado desbloquear todas las leyes pendientes en la Junta General y sacar adelante los presupuestos como una medida para afrontar los próximos meses marcados por la incertidumbre económica.

En declaraciones a los medios después de una concentración celebrada este martes en Oviedo contra las violencias machistas, Lanero ha recordado que el otoño se presenta "muy difícil al estar marcado por la incertidumbre, ya que es imposible saber los efectos al no saber cuanto va a durar la guerra".

Ante esto, ha reclamado a los políticos "recuperar el consenso político en los parlamentos". "Espero que haya una responsabilidad de todos para no politizar una situación de crisis, de guerra, y anteponer los intereses de las personas a los intereses de los partidos".

En ese sentido, ha solicitado "ahondar" en las medidas que ha puesto en marcha el gobierno central, "que van por el buen camino", pero ha incidido en la necesidad de ir más allá con medidas como topar los precios de los productos de primera necesidad.

Subir los salarios de la gente que menos nada al nivel de la inflación para llegar a los 1.100 euros, no tomar medidas que vayan en la dirección contraria de la revaloración de las pensiones, incidir en la formación a trabajadores en nuevas tecnologías y digitalización, "porque si no podríamos tener un problema grave en 2030 que nos hará no ser competitivos", han sido otras de las medidas reclamadas por Lanero.

En definitiva, ha señalado que tiene que ser "un curso político donde la palabra consenso tiene que ser clave" con diálogo entre gobiernos y agentes sociales "para pactar las medidas para acompañarlas de una labor pedagógica para las empresas".