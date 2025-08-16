Langreo avanza en la instalación de una cubierta en el colegio Turiellos y en la mejora de escuelas infantiles

Archivo - Avanzan las obras para la instalación de la cubierta en el colegio público Turiellos - LANGREO - Archivo

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo avanza en las obras de instalación de una cubierta en el colegio público Turiellos, en La Felguera, con un presupuesto de adjudicación de 434.572 euros, y prevé que la actuación finalice antes del inicio del curso escolar.

Según ha informado el consistorio este sábado, los trabajos, ejecutados por la empresa Asturiana del Metal Belido Hermanos S.L. con cargo al remanente municipal aprobado el pasado ejercicio, tienen como objetivo dotar al centro de un espacio cubierto que permita realizar actividades al aire libre en condiciones meteorológicas adversas. El colegio no cuenta actualmente con una zona adecuada para este fin.

La nueva infraestructura también podrá ser utilizada por colectivos sociales que emplean las instalaciones para actividades culturales durante todo el año, como la tradicional espicha de la Sociedad de Festejos de San Pedro.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, ha señalado que se trata de "una obra muy necesaria" al ser el Turiellos el colegio con mayor número de escolares del concejo, pese a que este tipo de intervenciones corresponde a la Consejería de Educación.

Paralelamente, el consistorio desarrolla actuaciones en las cinco escuelas infantiles de 0 a 3 años del concejo, con un presupuesto de adjudicación de 164.784 euros, dentro del proyecto 'Acondicionamiento y mejora de zonas exteriores en escuelas infantiles de Langreo'.

La iniciativa busca habilitar y mejorar los espacios abiertos para garantizar un entorno más seguro y atractivo para los más pequeños.