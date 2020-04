Langreo supera las 300 propuestas de sanción tras seis semanas de vigencia del estado de alarma

LANGREO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Langreo ha procedido a la identificación de*104 personas en las vías públicas del concejo durante el fin de semana. De ellas, 21 han sido propuestas para sanción ante la Delegación del Gobierno en Asturias por incumplir claramente los términos del Real Decreto 463/2020, que establece el estado de alarma. Con la apertura de esos nuevos expedientes, la cifra total de multas tramitadas en el concejo desde la activación de la situación de emergencia, hace ya seis semanas, alcanza las 309.

El domingo, coincidiendo con el alivio del confinamiento para permitir el paseo diario de menores de 14 años acompañados por padres o madres, no se registró ninguna incidencia relacionada con infracciones de las normas fijadas por el Gobierno de España. Como sucede en el resto de Asturias, la Policía Local también mantiene controles sobre los vehículos que circulan por el concejo para asegurarse de que cumplen los términos del Real Decreto y de que sus ocupantes no hacen desplazamientos no esenciales.

Durante este fin de semana, el tráfico fue escaso. Entre el viernes, el sábado y el domingo, los agentes dieron el alto a 89 conductores para comprobar los motivos de sus viajes. Las inspecciones se extendieron también a los autobuses. Su objetivo es comprobar que los transportes públicos respetan las distancias mínimas de seguridad entre sus usuarios.

Por jornadas, la Policía Local realizó el viernes la identificación de 24 personas y propuso sanciones para seis. El sábado, tras pedir la documentación a 50 personas, decidió proceder contra siete. El domingo, hubo 30 identificaciones y ocho sanciones.

En cuanto a los vehículos controlados, fueron 21 el viernes, 56 el sábado y 12 el domingo. Desde el comienzo de la aplicación del Real Decreto, el balance total en Langreo arroja tres detenidos y 309 personas para las que se proponen sanciones.