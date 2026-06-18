"Lanzar el proyecto de la Oficina Económica ha sido el mayor éxito que hemos llevado a cabo", destaca José Sicre

El director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre, durante su comparecencia este jueves. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado de Asturias, José Antonio Sicre, ha afirmado este jueves que el mayor éxito que ha llevado a cabo este organismo ha sido "lanzar" y "arrancar" el propio proyecto desde cero. Sicre ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Junta General, celebrada a petición del Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre los proyectos en marcha y la situación de la inversión en defensa y en empresas como Indra.

"Lanzar el proyecto de la oficina económica ha sido el mayor éxito que hemos llevado a cabo en la Oficina Económica. Hemos generado un proyecto desde cero. Hemos incorporado nuestra actividad a las diferentes herramientas que ya estaban generadas", ha reiterado, destacando que "no es un éxito individual de una oficina o de un organismo dentro del Gobierno, es el éxito de ese trabajo conjunto que se hace en sintonía".

Durante su intervención, ha explicado que la oficina cumple una labor de coordinación, seguimiento y apoyo al Gobierno autonómico para favorecer la implantación de proyectos estratégicos. En este sentido, ha detallado que el denominado 'radar de inversiones' constituye una herramienta "interna, viva y dinámica". Según ha precisado, actualmente cuenta con una veintena de proyectos que presentan un grado de madurez "muy elevado" en sectores como la industria, la energía o la agroalimentación, frente a los 70 proyectos de los que informó en su anterior comparecencia en el Parlamento asturiano.

Sicre ha comparecido para dar cuenta de la actividad de la oficina y de la situación de la inversión de empresas de defensa como Indra. Al respecto, ha calificado de "oportunidad relevante" el interés manifestado por la firma para reforzar su presencia en Asturias y desarrollar nuevas capacidades industriales vinculadas al sector de la defensa.

Se ha referido al interés manifestado por Indra para reforzar su presencia en la comunidad y desarrollar capacidades industriales vinculadas al sector de la defensa, calificando esta operación como una "oportunidad relevante" y ha manifestado la voluntad del Ejecutivo asturiano de facilitar aquellas inversiones que permitan consolidar la región como un polo tecnológico de referencia. Con todo, ha recordado que el objeto de su trabajo se desarrolla desde la discreción exigida por las empresas para generar confianza.

El diputado del PP de Asturias Rafael Alonso ha criticado la falta de concreción sobre cuántos proyectos de la cartera inicial han decaído y ha cuestionado la estructura administrativa ante posibles diferencias de criterio entre los organismos implicados. Alonso ha tachado de "aurora boreal" que Sicre haya situado la puesta en marcha de la oficina como su mayor éxito tras año y medio de funcionamiento.

"Están esperando la iniciativa de otros para intentar convertir en propaganda algo si sale bien, y si sale mal, las culpas serán de las empresas", ha recriminado el parlamentario del PP, quien ha afirmado que Asturias "no está siendo competitiva" frente a comunidades vecinas como Galicia.

El parlamentario de Vox Javier Jové ha equiparado la actitud del director con un frontón de "goma espuma" que absorbe las pelotas y no las devuelve. Jové ha criticado que Sicre se haya negado a detallar el coste de su oficina o la superficie que ocupará el aparcamiento de camiones de la Zalia.

"Nos ha quedado claro que esto es un chiringuito que hay que cerrar porque no vale para nada, solo para que tres personas cobren un sueldo", ha espetado tras reprocharle que no haya concretado ninguna inversión lograda de forma directa en estos dieciocho meses, ni haya mantenido reuniones de trabajo bilaterales con empresas del sector armamentístico.

En una línea similar, el parlamentario del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha calificado la comparecencia de "decepcionante" y ha cuestionado la necesidad de contar con una estructura adicional en la Administración autonómica. Pumares ha calificado la oficina de "organismo inútil".

El parlamentario de Foro ha reprochado que no se aporten métricas de éxito más allá de un número de empresas en el radar. "Si cada vez que le traemos aquí las comparecencias van a ser como esta, lo mejor que puede hacer el presidente Adrián Barbón es dar marcha atrás y prescindir de la oficina económica", ha sentenciado.

Frente a los reproches de la oposición, la diputada del PSOE Lidia Fernández, ha salido en defensa de la "claridad en su exposición" del director de la oficina y ha afirmado que los grupos de la oposición han incurrido en una "evidente demagogia" porque "saben perfectamente que los proyectos estratégicos exigen plazos rígidos y una prudente discreción".

Fernández ha lamentado que se intente "menospreciar a la Oficina Económica con ironías", algo que a su juicio solo demuestra la voluntad de desmerecer una labor técnica "crucial para la agilización, el acompañamiento y la coordinación institucional".

La diputada socialista ha tildado a la oposición de ser los "portavoces del catastrofismo permanente" y ha contrapuesto las críticas con datos económicos que ha calificado de "objetivos" y que demuestran que Asturias "está avanzando en la dirección correcta". Entre ellos, ha destacado una previsión de crecimiento del PIB "por encima del 2% en un entorno internacional extraordinariamente complejo", el "dinamismo empresarial" con más de 800 nuevas compañías constituidas hasta mayo --un 16% más que en el mismo periodo del año anterior--, y un "empleo histórico" reflejado en 32.500 afiliados más en la Seguridad Social que en 2019, situando el paro por debajo de las 50.000 personas.

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha censurado que la sesión pareciera "un tercer grado" y ha defendido que la industria de la defensa es "estratégica". Vegas ha recordado que Duro Felguera ha recibido 126 millones de euros de dinero público en los últimos años y ha calificado la inversión de Indra en la región como un proyecto de "utilidad pública" capaz de generar hasta mil puestos de trabajo. "Hay que empezar a decirle a Duro Felguera que el taller de Barros hay que cederlo a Indra, porque si no, igual hay que pensar en expropiarlo", ha señalado. Asimismo, ha apoyado que Indra absorba la factoría de Santa Bárbara Sistemas para consolidar el polo de defensa frente a la multinacional estadounidense General Dynamics.