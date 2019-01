Lastra advierte de que la proposición de Ley de Caza "contraviene la normativa vigente y legislación básica del Estado"

Publicado 14/01/2019 13:20:00 CET

El consejero defiende que en lugar de un "parcheo", lo acertado sería "una nueva ley"

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha advertido este lunes de que proposición de Ley de modificación de la ley de caza "contraviene la normativa vigente y legislación básica del Estado". "Es ilegal", ha apuntillado.

Así, durante su intervención en la comisión parlamentaria del área en la Junta General del Principado ha incidido en que la norma actual "es mejorable" pero no por la vía que se está desarrollando porque "está mal hecha".

"No es que no se deba hacer nada, es que no se debe hacer mal y la iniciativa legislativa que han iniciado está mal", ha asegurado en respuesta a la portavoz de Foro, Carmen Fernández, quien ha pedido al consejero que la Administración haga propuestas.

Al respecto, la diputada ha lamentado la forma en que el consejero ha contestado a sus preguntas. "Nosotros, al menos, hemos hecho algo", ha dicho la diputada sobre la proposición de ley, criticando la "nula actuación" del Gobierno ante "la superpoblación y los ataques del jabalí y el lobo".

En la sesión, en la que el diputado del PP Luis Venta no quiso hacer preguntas por considerar que Lastra acudió a "reírse" de la comisión, el consejero ha asegurado no haber querido ser "irrespetuoso" por señalar que se trata de un texto "ilegal".

Una postura que ha reiterado en su turno final, incidiendo en que no considera "irreverente" manifestar "el punto de vista del Ejecutivo sobre una iniciativa legislativa de origen parlamentario". "Nosotros hemos dicho lo que nos parecía erróneo y hemos reconocido lo que no hacíamos bien. ¿Ustedes creen que lo han hecho bien cuando no da respuesta a lo que pretende? Esta asimetría no parece ni sensata ni razonable", ha remarcado Lastra.

Asimismo, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en respuesta a preguntas de Podemos, ha indicado que más que un "parcheo", lo acertado sería "una nueva ley".

Desde Ciudadanos se ha apelado a buscar una "solución" al problema, admitiendo que la proposición es "mejorable" pese a la "buena intención", al tiempo que "ha lamentado la actitud" del Ejecutivo. Así, su portavoz, Nicanor García, ha instado a todos los grupos parlamentarios a mejorar el texto para "paliar los daños que tiene el mundo rural asturiano" a la espera de una nueva ley en la próxima legislatura.

Ante las críticas al consejero, el portavoz socialista, Marcelino Marcos Líndez, ha sostenido que desde el Gobierno se han limitado a "dar su opinión" sobre una iniciativa parlamentaria.