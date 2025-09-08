Lastra apela a la unidad y la concordia: "Asturias debe ser un valle abierto, no una trinchera"

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha instado este lunes a la unidad y a la concordia en el marco del acto de entrega de las Medallas de Asturias 2025. En sus declaraciones previas a la ceremonia, Lastra ha destacado la importancia de recordar y homenajear a las personas que "han dado lo mejor de sí mismas por nuestra región", muchas de las cuales, ha señalado, "ya no nos acompañan".

"Asturias es una tierra resiliente, con mucha fortaleza, que se sobrepone a todo y, sobre todo, con mucha esperanza y mucho futuro", ha afirmado Lastra, quien ha subrayado que el Día de Asturias debe ser un momento para reflexionar sobre el futuro de la región.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la unidad, instando a todos los asturianos a dejar de lado la crispación y a evitar la politización de los actos institucionales. "Hoy tiene que servir también este Día de Asturias y este acto de las Medallas para hacer un llamamiento a la unidad, a la esperanza, a la concordia", ha enfatizado.

Lastra ha recordado que "Asturias es un valle, un valle amplio, abierto y maravilloso", y ha expresado su preocupación por que la región no se convierta en "una trinchera". La representante gubernamental ha insistido en que "el Gobierno de España trabaja para todos los españoles" y ha expresado su deseo de que el territorio asturiano "siga trabajando todos los días por no convertirse en una trinchera".