Lastra defiende el Estado de Derecho frente al "linchamiento político" y reivindica la "política limpia"

Adriana Lastra durante su intervención este sábado en Mieres. - XUAN CUETO

OVIEDO 23 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias y vicesecretaria general de Acción Política de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, ha defendido este sábado el Estado de Derecho y la presunción de inocencia ante lo que considera momentos "extraños, inciertos y broncos" a nivel nacional y regional. Durante su intervención, ha advertido de que la democracia "no puede sustituir los tribunales por tertulias, las pruebas por insinuaciones ni la justicia por el linchamiento político y mediático".

Así se ha pronunciado Lastra en el tradicional encuentro anual de los socialistas de Mieres, un acto que ha contado con la presencia del secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. En su discurso, Lastra ha alertado de que la derecha asturiana "empieza a copiar las formas y los modos de la derecha nacional", lamentando que "cada día amanece una nueva sentencia pública antes incluso de que existan investigaciones concluidas o verdades conocidas".

"El Estado de Derecho significa que nadie está por encima de la ley, pero también que nadie debe quedar por debajo de sus derechos", ha enfatizado la dirigente socialista, quien ha remarcado que la presunción de inocencia "no es una protección, es una conquista democrática". En este sentido, ha avisado de que aceptar que el ruido baste para destruir reputaciones sitúa a la sociedad en un terreno "peligroso" marcado por "la arbitrariedad y la desconfianza colectiva".

"Porque la corrupción hace daño a las instituciones, pero también les hace daño al cinismo permanente. También les hace daño la idea interesada de que todo vale, de que todos son iguales y de que la política es solo un lugar de privilegio y de sospecha", ha remarcado.

Frente al "cinismo permanente" y la idea interesada de que "todos los políticos son iguales", Lastra ha reivindicado la honestidad de los alcaldes, concejales y militantes de base que dedican su vida al servicio público sin pedir nada a cambio. "Este partido no nació para proteger ningún interés, nació para ampliar derechos, construir escuelas, hospitales y pensiones públicas", ha recordado.

Con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán dentro de un año, ha hecho un llamamiento a la movilización general de la organización: "Queda un año para resetearlo todo otra vez, para empezar a construir un nuevo proyecto y seguir en la senda de avanzar y no retroceder".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La vicesecretaria de la FSA-PSOE ha puesto en valor el compromiso de Carlos Martínez, de quien ha recordado su esfuerzo en la pasada campaña electoral autonómica. "Siempre digo que en Castilla y León nos faltaron 15 días más de campaña y hubiéramos ganado esas elecciones", ha afirmado.

Lastra ha contrapuesto el modelo socialista con la gestión de la Junta de Castilla y León, afeando la gestión de los incendios forestales del pasado verano. "Si Martínez hubiera ganado, significaría que Castilla y León estaría también cuidada y no volveríamos a tener el problema con los incendios, que fueron responsabilidad de la Junta, hasta el punto de que los propios bomberos asturianos tuvieron que entrar a defender León del fuego", ha recriminado.