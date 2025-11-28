Lastra destaca la cooperación institucional en el inicio del desmantelamiento de la línea Lada-Velilla

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, visitan las obras de desmantelamiento de la línea Lada-Velilla. - IMANOL RIMADA/EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha celebrado este viernes el inicio de las obras de desmantelamiento de la línea eléctrica Lada-Velilla, una infraestructura que nunca llegó a entrar en funcionamiento, y ha destacado que se trata de "una gran noticia muy esperada y muy demandada por toda la sociedad asturiana y por todas las instituciones".

Lastra ha hecho estas declaraciones en La Casona de Entralgo durante la visita a los trabajos junto a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez.

La delegada ha recordado que la petición de eliminar la línea venía de tiempo atrás y que "el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, trasladó en varias ocasiones al Gobierno de España y a la propia Beatriz Corredor la necesidad del desmantelamiento de esta línea que nunca llegó a entrar en funcionamiento por distintos avatares".

"Creo que este es el ejemplo de la cooperación institucional que se necesita, de la lealtad institucional, de cómo las cosas, de una manera coordinada, salen bien y salen adelante", ha subrayado, antes de agradecer "la labor y el compromiso" de Corredor. "Cada vez que viene a Asturias es para traer buenas noticias. Ven más, Beatriz, porque siempre traes buenas noticias para Asturias, para su industria y para la sociedad asturiana en su conjunto", ha añadido.

Lastra ha señalado que los trabajos contarán con unos 30 operarios y que se espera su finalización a finales del próximo año, "aunque la orografía y la climatología de la zona pueden alargar los plazos". Ha repasado además que "los trabajos comenzaron en febrero" y ha recalcado la "celeridad, el compromiso y la colaboración" de Redeia en el proceso.