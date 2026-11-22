La candidata del PSOE por Asturias al Congreso, Adriana Lastra, con miembros de Juventudes Socialistas. - FSA-PSOE

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha hecho este domingo un llamamiento a movilizar a la juventud del Principado para acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre y apoyar la candidatura socialista frente a lo que ha definido como una derecha "depredadora de lo público".

Tras mantener una reunión en Oviedo con miembros de Juventudes Socialistas de Asturias, Lastra ha defendido que el Partido Socialista es "el único voto que para a esta derecha" y ha centrado su intervención en tres ejes fundamentales para los jóvenes: educación, vivienda y empleo.

En materia educativa, la candidata socialista ha apostado por asegurar la gratuidad desde los cero años hasta la etapa universitaria y de posgrado. En este sentido, ha recordado que en Asturias ya son gratuitas tanto la matrícula universitaria como la del máster, un modelo que el PSOE propone extender al conjunto de España.

Respecto a la vivienda, que ha calificado como un "problema estructural" del país, ha abogado por destinar hasta un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a políticas de rehabilitación y construcción de vivienda pública. Asimismo, ha planteado habilitar créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la adquisición de la primera vivienda a los jóvenes y ha criticado que la derecha vote en el Congreso de los Diputados en contra del derecho a tener una vivienda.

Por otro lado, Lastra ha resaltado los datos de empleo en el Principado, con más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social y un descenso del 46 por ciento en el desempleo juvenil. También ha puesto en valor el aumento del salario mínimo en hasta un 75 por ciento durante los últimos años para defender la creación de "empleo de calidad".

Finalmente, la dirigente socialista ha contrapuesto la gestión de su partido con la de la derecha, a la que ha acusado de ver en los ciudadanos "clientes de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales" con el único objetivo de "hacer negocio".