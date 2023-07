Lastra pide el voto "útil" al PSOE para evitar que políticas de derechas acaben con el paraíso natural de Asturias

Sostiene que Feijóo (PP) no puede ser buen político "cuando lo único que le sale por la boca son mentiras"



OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista socialista al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha pedido este domingo el voto "útil" al PSOE para evitar que las políticas de las derechas acaben con el paraíso natural de Asturias, tanto de la preservación de su costa, como de sus parques naturales o de las ayudas al sector primario.

Al respecto, ha incidido en que Asturias lidera el crecimiento turístico en España porque es "un refugio climático" y un "paraíso natural" gracias a que los socialistas han protegido el territorio y el bienestar de la gente, con políticas sociales, educativas y sanitarias.

Durante su intervención en un acto político en Cangas de Onís, Lastra también ha aprovechado para criticar al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, por actuar como "una máquina de bulos" tanto en el debate frente a Pedro Sánchez como en la campaña electoral. En ese sentido, apunta que no puede ser "buen político cuando lo único que le sale por la boca son mentiras".

Además, ha señalado que el candidato del PP dice ahora que le parece "medio bien" la reforma laboral contra la que votaron pero a su vez propone 'la mochila austriaca' que, según Lastra, supondría "abaratar los despidos" y terminar con los contratos indefinidos, recuperando "la precariedad laboral". También alerta del riesgo para el sistema público de pensiones que el PP llegue a la Moncloa.

Por otra parte, Adriana Lastra ha aludido a declaraciones del Papa Francisco comprometido frente a las consecuencias de la economía de la exclusión, el daño de la violencia contra las mujeres o la necesidad combatir el cambio climático para replicar a la carta publicada por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en la que opinaba sobre quienes tratan de concienciar sobre el cambio climático, el movimiento feminista o las políticas de redistribución de la riqueza. "Más Papa y menos Jiménez Losantos", apuntilló la candidata socialista.

Junto a Lastra también han intervenido la número uno del PSOE al Senado por Asturias, María Fernández; el número dos de la lista al Congreso, Roberto García Morís; y la secretaria general de la agrupación municipal socialista, Vanesa González.

En sus discursos han coincidido en destacar la trascendencia del próximo domingo, al considerar que estas elecciones generales suponen "una de las citas más decisivas de la democracia española".

Por ello, han apelado al voto "útil" al PSOE "para que no se pare la modernización de España y no se pare el crecimiento económico con justicia social", advirtiendo de que al PP "no le tembló la mano para cercenar derechos" y dar "hachazos al estado del bienestar".