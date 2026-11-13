Lastra (PSOE) llama a una gran movilización el 25N en defensa de las víctimas de violencia de género

La cabeza de lista por Asturias al Congreso de los Diputados y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, esta mañana en la sede de la FSA-PSOE en la calle Santa Teresa de Oviedo. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por Asturias al Congreso de los Diputados y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, ha hecho este viernes un llamamiento a una "gran movilización" el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, con motivo de la manifestación que se celebrará en Gijón, con el objetivo de defender a las mujeres víctimas de violencia y la ley que las protege.

En declaraciones a los medios en la sede de la FSA-PSOE, en Oviedo, tras el asesinato de una mujer ayer en Gijón, Lastra ha pedido que todas aquellas personas que "quieren proteger a las mujeres víctimas de violencia" salgan a la calle en esa jornada. Una movilización que Lastra quiere que llegue también al 29 de noviembre para frenar con el voto a la "derecha ultra" que, según ha advertido, pretende acabar con los derechos, las libertades y la ley contra la violencia de género.

Lastra ha recordado a las cuatro últimas mujeres que han sido asesinadas por violencia de género en Asturias --Karilenia, Lola, Laura y Covadonga-- y ha remarcado que "no son datos, no son estadísticas; son mujeres son sus familias, con sus entornos".

La candidata socialista se ha mostrado crítica con Vox después de que la formación no cancelase ayer el inicio de campaña electoral, mientras que el resto de formaciones sí lo hicieron --PP, PSOE, y Frente Ampliu--. A su juicio, cuando un partido niega la violencia de género y vota en contra del pacto de Estado, "los maltratadores se sienten respaldados" y las mujeres se sienten cuestionadas.

Lastra ha acusado a Vox y al Partido Popular de desamparar a las mujeres en aquellos lugares donde gobiernan juntos y ha defendido la eficacia de la ley contra la violencia de género impulsada por los socialistas.

Para combatir la violecia de género, la candidata al Congreso ha apostado por aplicar todas las medidas del último pacto de Estado contra la violencia de género --incluidas las relativas a la violencia digital, económica y vicaria-- y por dotar de mayor financiación, recursos y protección a las víctimas y a sus hijos. Además de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha defendido la necesidad de impulsar programas de coeducación en colegios e institutos, como los que ya tiene Asturias, para "prevenir esa violencia de género".